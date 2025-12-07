Neon "Miło Cię widzieć" nie działa Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podświetlany napis "Miło Cię widzieć" zawisł na barierach mostu Gdańskiego w 2014 roku. Projekt autorstwa Mariusza Lewczyka wygrał konkurs "Neon dla Warszawy" zorganizowany m.in. przez Muzeum Neonów.

Po ogłoszeniu wyników autor tłumaczył, że w jego pracy chodzi o jednoznacznie pozytywny przekaz wywołujący uśmiech. - Może neon będzie zobowiązywał mieszkańców Warszawy do większej serdeczności nie tylko wobec miejscowych, ale i przyjezdnych? Neon posiada bardzo pozytywny komunikat, który można odbierać w sposób osobisty. Miasto Warszawa, będące w odczuciu autorem tego prostego przekazu, zyskuje dodatkowo opinię troskliwego gospodarza - mówił Lewczyk.

Wymiar estetyczny i emocjonalny

Po ponad dekadzie od montażu neonu wrósł on na stałe w krajobraz stolicy. Kojarzą go dobrze wszyscy, którym zdarzyło się jechać Wisłostradą czy spacerować bulwarami. W ostatnim czasie neon przestał się świecić. Na ten mankament zwrócił uwagę radny Żoliborza Konrad Smoczny (Miasto Jest Nasze - Lewica Razem).

"Instalacja ta pełni nie tylko funkcję artystyczną, ale również symboliczną - jest pozytywnym akcentem przestrzeni miejskiej i elementem, który stał się rozpoznawalnym znakiem Warszawy. W szczególności o tej porze roku, gdy dni są krótkie i ponure, jej obecność ma wymiar zarówno estetyczny, jak i emocjonalny dla mieszkańców" - napisał w interpelacji.

Radny zauważył, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy neon przestał się świecić. Do awarii doszło też w ubiegłym roku.

Neon "Miło Cię widzieć" nie działa Źródło: tvnwarszawa.pl

ZDM chce przejąć neon

O nieświecący się napis zapytaliśmy firmę E.ON dystrybuującą energię elektryczną oraz Zarząd Dróg Miejskich. Odpowiedź przyszła tylko od drogowców.

Maciej Dziubiński z ZDM przekazał naszej redakcji, że drogowcy kontaktowali się w sprawie neonu z jego właścicielem, czyli firmą E.ON. Jak wyjaśnili jej przedstawiciele, przyczyny awarii są badane.

- Jesteśmy w trakcie mocno zaawansowanych rozmów z EON-em na temat przekazania instalacji miastu. Kiedy uda się to zrobić, najprawdopodobniej ZDM będzie odpowiadał za utrzymanie i konserwacje neonu - wyjaśnił Maciej Dziubiński.

- W obecnej sytuacji nie mamy całej wiedzy na temat jego awarii, gdyż formalnie użyczamy tylko fragment mostu, na którym wisi neon - zastrzegł Dziubiński.

Neon "Miło Cię widzieć" nie działa Źródło: tvnwarszawa.pl