Śródmieście

Słynny neon "Miło Cię widzieć" przestał świecić. Chce go przejąć miasto

Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Źródło: tvnwarszawa.pl
Neon "Miło Cię widzieć", który od ponad dekady wisi na moście Gdańskim, nie działa. Przyczyna awarii jest badana. Zarząd Dróg Miejskich chce przejąć opiekę nad instalację od dostawcy prądu, który obecnie jest jej właścicielem.

Podświetlany napis "Miło Cię widzieć" zawisł na barierach mostu Gdańskiego w 2014 roku. Projekt autorstwa Mariusza Lewczyka wygrał konkurs "Neon dla Warszawy" zorganizowany m.in. przez Muzeum Neonów.

Po ogłoszeniu wyników autor tłumaczył, że w jego pracy chodzi o jednoznacznie pozytywny przekaz wywołujący uśmiech. - Może neon będzie zobowiązywał mieszkańców Warszawy do większej serdeczności nie tylko wobec miejscowych, ale i przyjezdnych? Neon posiada bardzo pozytywny komunikat, który można odbierać w sposób osobisty. Miasto Warszawa, będące w odczuciu autorem tego prostego przekazu, zyskuje dodatkowo opinię troskliwego gospodarza - mówił Lewczyk.

Wymiar estetyczny i emocjonalny

Po ponad dekadzie od montażu neonu wrósł on na stałe w krajobraz stolicy. Kojarzą go dobrze wszyscy, którym zdarzyło się jechać Wisłostradą czy spacerować bulwarami. W ostatnim czasie neon przestał się świecić. Na ten mankament zwrócił uwagę radny Żoliborza Konrad Smoczny (Miasto Jest Nasze - Lewica Razem).

"Instalacja ta pełni nie tylko funkcję artystyczną, ale również symboliczną - jest pozytywnym akcentem przestrzeni miejskiej i elementem, który stał się rozpoznawalnym znakiem Warszawy. W szczególności o tej porze roku, gdy dni są krótkie i ponure, jej obecność ma wymiar zarówno estetyczny, jak i emocjonalny dla mieszkańców" - napisał w interpelacji.

Radny zauważył, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy neon przestał się świecić. Do awarii doszło też w ubiegłym roku.

Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Źródło: tvnwarszawa.pl

ZDM chce przejąć neon

O nieświecący się napis zapytaliśmy firmę E.ON dystrybuującą energię elektryczną oraz Zarząd Dróg Miejskich. Odpowiedź przyszła tylko od drogowców.

Maciej Dziubiński z ZDM przekazał naszej redakcji, że drogowcy kontaktowali się w sprawie neonu z jego właścicielem, czyli firmą E.ON. Jak wyjaśnili jej przedstawiciele, przyczyny awarii są badane.

- Jesteśmy w trakcie mocno zaawansowanych rozmów z EON-em na temat przekazania instalacji miastu. Kiedy uda się to zrobić, najprawdopodobniej ZDM będzie odpowiadał za utrzymanie i konserwacje neonu - wyjaśnił Maciej Dziubiński.

- W obecnej sytuacji nie mamy całej wiedzy na temat jego awarii, gdyż formalnie użyczamy tylko fragment mostu, na którym wisi neon - zastrzegł Dziubiński.

Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

