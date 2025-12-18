Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany

Straż miejska z nowym smogowozem Źródło: Straż miejska / UM Warszawa

"Nabroił w Małopolsce, a ukrywał się w Warszawie" - napisali w komunikacie strażnicy miejscy. Chodzi o mężczyznę, którego obecność zaniepokoiła mieszkańców jednego z budynków przy ulicy Konopnickiej. Zauważyli go, śpiącego, w środę lokatorzy wychodzący do pracy i zawiadomili straż miejską.

Gdy strażnicy weszli na klatkę schodową, mężczyzna jeszcze spał. Obudzony nie sprawiał problemów i poszedł ze strażnikami do radiowozu, ale nie miał przy sobie dokumentów.

Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej Źródło: Straż miejska

"Do potwierdzenia jego tożsamości niezbędni okazali się policjanci. Gdy sprawdzili personalia 45-latka, wyszedł na jaw powód jego przebywania w Warszawie. Okazało się, że mieszkaniec Krakowa jest tam poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, przed którą uciekł z Małopolski. Po sporządzeniu dokumentacji strażnicy miejscy przekazali zbiega policjantom, którzy zapewnią mu powrót do Krakowa" - przekazali w komunikacie strażnicy miejscy.