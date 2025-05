Policjanci zatrzymali siedmioro obywateli Gruzji (wideo bez dźwięku) Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali siedmioro obywateli Gruzji podejrzanych o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Pośród zatrzymanych ma być jeden z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców. Podczas akcji służb ujawniono broń palną, naboje oraz przedmioty pochodzące z kradzieży i podrobione dokumenty.

Do zatrzymania obywateli Gruzji doprowadzili funkcjonariusze ze śródmiejskiej komendy. Jak podał w piątek rano RMF FM, wśród ujętych mężczyzn był jeden z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców. W półświatku za wschodnią granicą określany jako "wor w zakonie", czyli gangster będący przestępczym autorytetem.

Z auta w centrum skradziono broń i amunicję

Do sprawy odniosła się wkrótce śródmiejska policja. W komunikacie czytamy, że policjanci natrafili na ślad zatrzymanych za sprawą włamania do auta przy ulicy Nowogrodzkiej. W kwietniu nieznany sprawca wykorzystał urządzenie do zagłuszania sygnałów, dostał się do pojazdu i skradł z niego broń palną oraz 46 sztuk amunicji.

"Do działań w tej sprawie włączyli się kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz prokuratura. Ci sami policjanci wykonali szereg czynności w tej sprawie, opartych również o międzynarodową współpracę służb i organów ścigania. Wszystkie działania zakończyły się wytypowaniem sprawcy kradzieży broni i amunicji" - informuje mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Mężczyzna został zatrzymany przy ulicy Żurawiej. Następnie policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania w miejscowości Józefin w powiecie mińskim. Jak podaje rzecznik, znaleźli tam plecak należący do pokrzywdzonego, w którym były jego dokumenty i inne skradzione mu rzeczy. "Dodatkowo zabezpieczyli warte 2000 złotych skrzypce elektryczne, pochodzące z innej kradzieży na terenie gminy Halinów" - uzupełnia.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali siedmioro obywateli Gruzji Źródło: KRP Warszawa I

Na terenie willi zatrzymali sześć osób

Dalsze ustalenia doprowadziły kryminalnych do wsi Nowy Konik w powiecie mińskim. "Realizacja wymagała odpowiedniego przygotowania, z uwagi na potwierdzoną informację o tym, że przebywające tam osoby są uzbrojone. W takich sytuacjach nie ma miejsca na najmniejszy błąd, a bezpieczeństwo policjantów było sprawą nadrzędną. W odpowiednim i bezpiecznym momencie cały śródmiejski Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu przystąpił do błyskawicznej akcji. Kryminalni zneutralizowali wszelkie zagrożenia, zatrzymali pięciu mężczyzn i jedną kobietę" - relacjonuje mł. asp. Pacyniak.

Jak dodaje, wszyscy to obywatele Gruzji w wieku od 33 do 50 lat. Ich paszporty zostaną poddane badaniom pod kątem legalności i autentyczności. Policjanci zabezpieczyli także cztery inne dokumenty: gruzińskie, ukraińskie i bułgarskie. Według biegłego są one sfałszowane.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali siedmioro obywateli Gruzji Źródło: KRP Warszawa I

Ponadto w wyniku przeszukania u osób zabezpieczono cztery dokumenty: gruzińskie, ukraińskie, bułgarskie które według ustnej opinii biegłego są sfałszowane. Osoby zatrzymane posiadały paszporty gruzińskie, które to zostaną poddane badaniom odnośnie ich legalności i autentyczności.

Następnie funkcjonariusze zabezpieczyli teren jednorodzinnej willi oraz zaparkowane tam samochody, po czym je przeszukali. "Łącznie zabezpieczyli siedem jednostek broni palnej i 206 sztuk amunicji" - wylicza rzecznik śródmiejskiej policji.

Policjanci ustalili, że jeden z zabezpieczonych pistoletów został wcześniej skradziony na terenie Śródmieścia. Dodatkowo część z ujawnionej broni widniała w policyjnych systemach jako utracona w wyniku kradzieży, kolejne sztuki miały usunięte numery fabryczne.

Podczas przeszukania zabezpieczono także zagłuszarki, narkotyki w postaci LSD, telefony komórkowe i inne dowody.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali siedmioro obywateli Gruzji Źródło: KRP Warszawa I

"Wor w zakonie"

Zatrzymani trafili do komendy przy Wilczej. Policjanci zajęli się analizą dowodów zebranych w sprawie, przekazali także broń i amunicję do badań biegłego. W kolejnych dniach cała siódemka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście.

Podejrzani usłyszeli zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. "Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za włamanie do samochodu i kradzież dokumentów oraz broni i amunicji, zaś inny dodatkowo za posiadanie narkotyków" - podaje mł. asp. Pacyniak.

"Zatrzymana kobieta oświadczyła, że przysłuchując się rozmowie pozostałych zatrzymanych stwierdziła, że to 'były rozmowy typowe dla złodziei w prawie', czyli worów w zakonie" - podsumowuje rzecznik. W taki sposób za wschodnią granicą określa się autorytety w świecie przestępczym i liderów gangsterskich grup.

Grozi im kara do ośmiu lat więzienia.