Śródmieście

"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy

"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Związkowcy o sytuacji nauczycieli
Źródło: TVN24
W sobotę w centrum Warszawy odbywa się protest pracowników zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Protestujący domagają się od rządzących spełnienia szeregu postulatów takich jak wyższe płace i krótszy czas pracy.

W sobotę przed południem przed główną siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ulicy Kopernika zgromadzili się protestujący związkowcy. To zapowiadany "Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia".

"Wspólnie podnosimy głos, by zwrócić uwagę na to, jak są ignorowani i pomijani przez rządzących. Dlaczego to właśnie ci, którzy codziennie pracują na rzecz rozwoju kraju, zostają pominięci w procesach decyzyjnych i inwestycjach? Czas, by to zmienić" - poinformowano na stronie OPZZ.

Postulaty protestujących

Organizatorzy protestu przedstawili szereg postulatów, z którymi w sobotę wyszli na ulice. Są to m.in. wyższe płace i ochrona miejsc pracy, solidne usługi publiczne, sprawiedliwy zielony ład. Ponadto związkowcy żądają zrównoważonego transportu, sprawnych sądów pracy, mieszkań dla pracowników, krótszego czasu pracy, emerytur stażowych oraz etatów zamiast umów śmieciowych.

Uczestnicy protestu przejdą sprzed budynku przy Kopernika 36/40 trasą: Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, przez plac Piłsudskiego, Trębacka i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

