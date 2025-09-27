"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy

Związkowcy o sytuacji nauczycieli Źródło: TVN24

W sobotę przed południem przed główną siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przy ulicy Kopernika zgromadzili się protestujący związkowcy. To zapowiadany "Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia".

"Wspólnie podnosimy głos, by zwrócić uwagę na to, jak są ignorowani i pomijani przez rządzących. Dlaczego to właśnie ci, którzy codziennie pracują na rzecz rozwoju kraju, zostają pominięci w procesach decyzyjnych i inwestycjach? Czas, by to zmienić" - poinformowano na stronie OPZZ.

Postulaty protestujących

Organizatorzy protestu przedstawili szereg postulatów, z którymi w sobotę wyszli na ulice. Są to m.in. wyższe płace i ochrona miejsc pracy, solidne usługi publiczne, sprawiedliwy zielony ład. Ponadto związkowcy żądają zrównoważonego transportu, sprawnych sądów pracy, mieszkań dla pracowników, krótszego czasu pracy, emerytur stażowych oraz etatów zamiast umów śmieciowych.

Uczestnicy protestu przejdą sprzed budynku przy Kopernika 36/40 trasą: Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, przez plac Piłsudskiego, Trębacka i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

