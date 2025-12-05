Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"

Koniec sezonu Veturilo
Przejazd rowerem przez most Poniatowskiego
Źródło: Zielone Mazowsze
Niedziela była ostatnim dniem, w którym można było skorzystać z oferty miejskiego roweru Veturilo. Zarząd Dróg Miejskich robi podsumowanie. - Ponad 230 tys. osób wypożyczało w 2025 r. jednoślady w sumie 4,62 mln razy – wskazali stołeczni drogowcy. 

"9,6 mln - tyle kilometrów wykręcili w tym roku użytkownicy Veturilo. To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy! Właśnie zakończył się kolejny, 14. sezon miejskiego roweru" – podał Zarząd Dróg Miejskich.

Z rowerów miejskich w stolicy skorzystało w tym roku ponad 230 tys. osób, które wypożyczyły jednoślad łącznie 4,62 mln razy. Z danych ZDM wynika, że warszawiacy średnio podróżowali na rowerze 22 minuty i 48 sekund, a średnia długość trasy wynosi 3,66 km.

Najczęściej wsiadali na rower na Powiślu

"Najchętniej korzystano z Veturilo w Śródmieściu, gdzie zarejestrowano blisko 1,07 mln wypożyczeń. Na podium znalazły się także Wola i Mokotów - każda z wynikiem ok. 500 tys. wypożyczeń"– przyznają drogowcy.

Okazuje się, że w tegorocznym sezonie najbardziej obleganą stacją była ta przy metrze Centrum Nauki Kopernik. Tam użytkownicy wypożyczyli rower ponad 63 tys. razy, było też 77 tys. zwrotów. Chętnie wypożyczano i zwracano rowery także przy centrum handlowym Arkadia oraz przy Dworcu Wileńskim - po ok. 50 tys. zwrotów i wypożyczeń.

14 lat z miejskimi rowerami

Veturilo na ulicach Warszawy działa już od 14 lat. Obecny rok był natomiast trzecim, kiedy platforma działa w unowocześnionej wersji. "Po wdrożonych trzy lata temu zmianach w mieście pojawiły się nowe rowery, stacje i stojaki oraz aplikacja, z których w tym roku skorzystało kolejne 138 tys. nowych użytkowników" – wyjaśnił ZDM.

Aktualnie łączna liczba zarejestrowanych w Veturilo osób wzrosła do prawie 535 tys. Na terenie całej Warszawy działały w tym roku 344 stacje i 3460 pojazdów.

W tym sezonie Veturilo jest kompatybilne z innymi systemami miejskich rowerów z podwarszawskich miejscowości: Józefowie, Otwocku, Piasecznie i Pruszkowie. Dzięki temu rowery Veturilo można zostawiać na stacjach tamtejszych systemów i odwrotnie.

Flota Veturilo obejmuje rowery tradycyjne, elektryczne oraz tandemy. Czas podróży na rowerach klasycznych niemal pokrywał się z ogólną średnią, która wyniosła 22 minuty i 48 sekund. Elektryki były wypożyczane średnio krócej o ponad 5 minut, natomiast jazda tandemem trwała przeciętnie o blisko 5 minut dłużej.

Złotówka za 40 minut

Pierwsze 20 minut wypożyczenia standardowego roweru lub tandemu jest bezpłatne, kolejne 40 minut to złotówka. Druga godzina to 3 zł, trzecia to 5 zł, a czwarta i każda następna to 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia trzeba zapłacić 200 zł.

W przypadku roweru elektrycznego pierwsze 20 minut również jest bezpłatne. Kolejne 40 minut to z kolei 6 zł. Zaś druga i każda następna godzina to 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Wizualizacja zmian w alei "Solidarności"
Nowa droga rowerowa, zieleń i parkowanie na jezdni. Mieszkańcy Woli czekali na te zmiany dekadę
Wola

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

roweryRowery miejskieWarszawa
