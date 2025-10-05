Kluczowe fakty: Odwiedzamy pracownię krawiecką pana Tadeusza Kierepki

W wieku 16 lat przyjechał z Podkarpacia do Warszawy, by uczyć się zawodu u boku swojego wuja Wincentego Grucy, jednego z najbardziej znanych krawców powojennej stolicy.

Tadeusz Kierepka garnitury szyje nieprzerwanie od 64 lat. Garnitury zamawiali zachodni dyplomaci. Rekordzista z Wenezueli uszył u niego 60 marynarek i spodni.