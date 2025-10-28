Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Trwa proces apelacyjny Doriana S. z wyłączeniem jawności

Dorian S. skazany na dożywocie
Dorian S. skazany na dożywocie. Uzasadnienie wyroku
Źródło: TVN24
We wtorek w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ruszył proces apelacyjny Doriana S. skazanego za gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy w 2024 roku w centrum stolicy. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia w systemie terapeutycznym. Apelację wniósł obrońca mężczyzny, kwestionując jego poczytalność. Wtorkowa rozprawa toczy się z częściowym wyłączeniem jawności.

Proces apelacyjny Doriana S. rozpoczął się we wtorek w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Chcieli wyłączenia jawności

Na początku rozprawy jego obrońcy wnieśli o wyłączenie jawności rozprawy, wskazując m.in. na ważny interes prywatny, charakter postępowania, czy drastyczność niektórych okoliczności. Obrońcy Doriana S. podkreślali, że mogą zostać ujawnione okoliczności dotyczące jego życia prywatnego, intymnego, czy procesu wychowania.

Po krótkiej przerwie przewodnicząca składu sędzia Marzanna A. Piekarska-Drążek ogłosiła, że sąd postanowił wyłączyć jawność w części obejmującej wystąpienia stron, z uwagi na ważny interes prywatny oskarżonego i osób bliskich dla ofiary.

Następnie sędzia sprawozdawca Maciej Gruszczyński wskazał na zarzuty w apelacji, które obejmują m.in. nienależytą ocenę materiału dowodowego, czy rażącą niewspółmierność kary.

Zdaniem autorów apelacji, sędzia Paweł Dobosz, który orzekał w sądzie I instancji, brał udział w procesie jako osoba nieuprawniona.

Po przedstawieniu sprawozdania media musiały opuścić salę rozpraw.

Brutalny gwałt i zabójstwo na Żurawiej

Do zbrodni doszło 25 lutego 2024 r. Nagą i nieprzytomną kobietę w bramie posesji przy ul. Żurawiej w Warszawie znalazł dozorca, który wezwał pogotowie i policję. Obywatelka Białorusi w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zmarła 1 marca, nie odzyskawszy przytomności.

Sprawcę policja zatrzymała jeszcze w dniu napaści. Okazał się nim 23-letni wówczas Dorian S. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli m.in. użyty do przestępstwa duży nóż kuchenny i kominiarkę. Mężczyzna zgwałcił kobietę, a także zrabował jej dwa telefony komórkowe, kilka kart płatniczych i portfel.

Proces ruszył w grudniu 2024 r. i w większości toczył się za zamkniętymi drzwiami. Nieprawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło 17 stycznia. Sąd skazał go na dożywocie w systemie terapeutycznym. Oprócz dożywocia nakazał mu też zapłatę 200 tys. zł zadośćuczynienia dla chłopaka kobiety.

W jawnej części ustnego uzasadnienia sędzia Paweł Dobosz podkreślił wtedy, że oskarżony zgwałcił 25-latkę, dopuścił się rozboju na jej szkodę i przy użyciu przemocy, polegającej na duszeniu pokrzywdzonej doprowadził do jej śmierci. Wskazał, że oskarżony dopuścił się tego czynu jako osoba poczytalna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziewczynka urodziła się martwa. Wyrok dla lekarza

Dziewczynka urodziła się martwa. Wyrok dla lekarza

TVN24
Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno

Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno

"POLSKA I ŚWIAT"

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoSądWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
Okolice
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Kierowca uderzył w przydrożną figurkę
Uderzył autem w przydrożną figurkę, jest ciężko ranny
Okolice
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
Wola
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
Okolice
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
Ulice
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
Okolice
Wszystkich Świętych, deszczowo
Jak dojechać na cmentarze?
Ulice
Remont skrzyżowania dróg startowych na Lotnisku Chopina
Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina
Włochy
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
Włochy
Trasa S7 na odcinku Czosnów - Modlin
W grze poznał koleżankę. 13-latek jechał do niej rowerem trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na moście w Wyszogrodzie
Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą
Okolice
Samochód wrócił do firmy leasingowej
Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych
Mokotów
W którym mieście piesi są najmniej bezpieczni? Sprawdzamy (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał na pasach, grozi mu pięć lat więzienia
Okolice
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Pożar auta przed stacją paliw
Wybuch i pożar auta przy stacji paliw. Nagranie
Włochy
Burmistrz Woli chce ograniczeń w parkowaniu hulajnóg (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz Woli chce ograniczyć pozostawianie hulajnóg
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki