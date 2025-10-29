Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Dworzec nieczynny dla pasażerów, ale sklepy i kawiarnie pozostaną otwarte

Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Zamknięcie stacji Warszawa Centralna
Źródło: TVN24
W listopadzie przez ponad tydzień pociągi nie zatrzymają się na stacji Warszawa Centralna. Kolejarze zaplanowali roboty torowe, a przy okazji przeprowadzą także gruntowne czyszczenie dworca i drobne naprawy. Prace nie wpłyną jednak na funkcjonowanie całego obiektu. Nadal będzie można korzystać z punktów handlowo-usługowych.
Kluczowe fakty:
  • Pociągi nie będą zatrzymywały się na stacji Warszawa Centralna w okresie między 8 a 16 listopada.
  • W tym czasie kolejarze zajmą się budową dodatkowych rozjazdów, co pozwoli zwiększyć przepustowość stacji.
  • Hala dworca w części naziemnej i podziemnej pozostanie dostępna dla mieszkańców stolicy i podróżnych. Ale muszą oni liczyć się z tym, że w międzyczasie będą toczyły się na niej prace remontowo-porządkowe.

Na początku listopada w rejonie stacji Warszawa Centralna rozpocznie się budowa tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Prace będą wiązały się ze zmianami w ruchu pociągów. W terminie od 8 do 16 listopada nie będą one zatrzymywały się na stacji Warszawa Centralna.

Spółka PKP PLK poinformowała o szczegółach nadchodzących utrudnień. Choć pasażerowie muszą liczyć się z tym, że Dworzec Centralny nie będzie przez ponad tydzień punktem początkowym lub końcowym ich podróży, to sam obiekt będzie w tym czasie dostępny. Prace nie wpłyną też na funkcjonowanie pobliskich przystanków komunikacji miejskiej i ciągów pieszych.

Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
Dowiedz się więcej:

Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego

Dworzec Centralny będzie nadal dostępny

"Roboty będą realizowane w taki sposób, że przez cały czas będzie można korzystać z części nadziemnej i podziemnej, w których działają liczne sklepy, bary, kawiarnie i inne lokale usługowe" - zapowiadają kolejarze.

Dodatkowo na terenie stacji będą prowadzone prace remontowo-porządkowe, których wykonanie nie byłoby możliwe w trakcie codziennej eksploatacji.

"W tym czasie wykonane zostaną między innymi naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu" - wylicza PKP PLK w komunikacie.

Dworzec Centralny
Dworzec Centralny
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zmiany w kursowaniu pociągów

Mimo wyłączenia z ruchu stacji Warszawa Centralna, pociągi będą nadal dojeżdżały do centrum stolicy. Z szacunków PKP PLK wynika, że każdej doby przez stację przejeżdża prawie 400 składów. Te dalekobieżne zatrzymają się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Część składów będzie tymczasowo kierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Nie będzie zmian w kursowaniu pociągów regionalnych i podmiejskich, które korzystają z tak zwanej linii średnicowej, czyli trasy łączącej Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią. Pasażerowie bez przeszkód skorzystają z przystanków Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Kolejarze zapowiadają, że w czasie robót na dworcu Warszawa Śródmieście będą zatrzymywały się wybrane pociągi PKP Intercity.

Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy wszystkich pociągów w okresie utrudnień są dostępne między innymi na stronach: Rozkład-PKP i Portalu Pasażera.

Linia średnicowa w Warszawie
Linia średnicowa w Warszawie
Źródło: PKP PLK

Chcą zwiększyć przepustowość stacji

W połowie września spółka PKP PLK poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD na budowę wspomnianego wcześniej tzw. trapezu rozjazdowego.

Przedstawiciele PKP PLK przekazali w ubiegłym tygodniu, że dzięki budowie nowych rozjazdów, od nowego rozkładu, który zacznie obowiązywać 14 grudnia, możliwe będzie zwiększenie częstotliwości pociągów przejeżdżających przez Warszawę Centralną. Obecnie składy mogą jeździć tamtędy w takcie co pięć minut. Po wykonaniu tzw. trapezu, będą mogły co cztery minuty. Liczba pociągów przejeżdżających przez stację w ciągu jednej godziny zwiększy się do 32 składów.

PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
PKP PLK zaplanowały prace na stacji Warszawa Centralna (zdj. ilustracyjne)
Źródło: tvnwarszawa.pl

Prace planowane na stacji Warszawa Centralna są kluczowym elementem przygotowań do modernizacji stacji Warszawa Wschodnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
Wola
Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Koniec przebudowy przejścia przy Dworcu Zachodnim
Ochota
Autorka/Autor: kk/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

PKP PLK Kolej Inwestycje w Warszawie
