Zarząd Dróg Miejskich wskazuje, że nowe przejście dla pieszych będzie naturalnym przedłużeniem ślepej końcówki ulicy Brackiej. "Na Brackiej powstała atrakcyjna i zielona przestrzeń, teraz celem jest lepsze zintegrowanie jej z miejską tkanką" - podkreślają drogowcy.

Element osi pieszej

Zauważają, że w przyszłości będzie to element pieszej osi biegnącej od placu Powstańców Warszawy, przez plac Pięciu Rogów i skwer Wolnego Słowa, aż po plac Trzech Krzyży. "Takie przejście od początku było planowane w ramach zmian w Alejach – w koordynacji z przebudową kolejowej linii średnicowej. W odróżnieniu od niektórych innych zadań można je jednak również wykonać osobno, pomimo, że wciąż trwają prace projektowe dla linii średnicowej" - zaznacza ZDM.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie kompletnej dokumentacji, która pozwoli następnie na wybudowanie nowego przejścia.

"W przetargu zgłosiły się dwie doświadczone firmy, Yunex i Swarco Poland, które zaproponowały ceny do 370 do 500 tys. złotych. To dobre oferty, które pasują do zakładanego budżetu i pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość rozstrzygnięcia przetargu" - podkreślono w komunikacie.

Na wykonanie powierzonego zadania projektant będzie miał rok, a termin liczony jest od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że sama budowa przejścia będzie możliwa najprawdopodobniej w 2027 roku.

Nowe przejście przez Marszałkowską

W tym tygodniu otwarte zostało przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Marszałkowską w osi ulicy Złotej. Nową "zebrę" wytyczono w ramach przebudowy kwartału Złotej, Zgody, Moniuszki, Sienkiewicza i Jasnej. Przejście znajduje się w osi Złotej, prowadzi do Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy tzw. plac Centralny. Wcześniej zakopano samochodowy tunel pod Marszałkowską, ten pieszy zachowano.

