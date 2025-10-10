Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"

Tramwaj z muzyką Chopina
Tramwaj, który gra Chopina
Źródło: TVN24
Jeszcze do końca tego tygodnia po Warszawie kursuje specjalny tramwaj z pianinem i muzykami grającymi utwory Chopina. Jechaliśmy tym pojazdem z kamerą. - Jak rano wstawałem z łóżka, zastanawiałem się, czy warto tutaj przyjść, ale zdecydowanie warto i polecam każdemu - mówi reporterowi TVN24 jeden z pasażerów.

Tramwaj z muzyką Chopina kursuje od poniedziałku. Reporter TVN24 Paweł Łukasik wsiadł do pojazdu w Zajezdni Wola i miał okazję porozmawiać z pianistą i podróżnymi.

"Każdy utwór Chopina jest specjalny"

- Każdy utwór (red. Chopina) jest specjalny, więc czego bym nie wybrał, to będzie to szczególne. Samo to, że możemy się tą muzyką cieszyć w mieście, w którym Chopin żył, wychował się - mówi Szymon Drabiński, pianista.

Na pytanie reportera, o warunki gry w tramwaju, przyznał: - Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne. Sama magia tego, że my tu jesteśmy wszyscy razem, mam nadzieję, że wszyscy się tutaj dobrze bawimy.

"Niesamowite doświadczenie"

W tramwaju, w którym można posłuchać Chopina, był tłum. - Przyznaję, że jest to niesamowite wrażenie. Słuchanie wspaniałego koncertu z panoramą na widok Warszawy, to jest niesamowite doświadczenie. Jak rano wstawałem z łóżka, zastanawiałem się czy warto tutaj przyjść, ale zdecydowanie warto i polecam każdemu - przyznaje jeden z pasażerów tramwaju.

Tramwaj z muzyką Chopina na żywo jeździ na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola, Wolska, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, al. Zieleniecka, Targowa, al. Solidarności, Wolska i Skierniewicka.

Wyjazd z Zajezdni Wola odbywa się o godz. 13.00, 14.00, 15.00, 16.30 i 17.30, a przejazd pełnej trasy zajmuje około 50 minut. Pianiści grają w pojazdach odjeżdżających o godz. 13.00, 15.00 i 17.30, a w kursach o godz. 14.00 i 16.30 mikrofon przejmują varsavianiści.

W środę na warszawskie tory wyjechały promujące Konkurs Chopinowski specjalnie oklejone tramwaj i pociąg metra. "W Warszawie wszystko gra Chopina" – takie hasło widnieje na utrzymanych w różowo-fioletowych barwach wagonach.

Na podłodze pojazdów są klawisze fortepianowe, które wraz z nutami i herbem stolicy widnieją też na zewnętrznym oklejeniu pojazdów.

Chopinowskie metro kursuje na linii M1, a w przyszłym na linii M2. Również tramwaj kursować będzie na różnych liniach, by wszyscy warszawiacy mogli się nim przejechać.

Konkurs Chopinowski. 84 pianistów z 20 krajów

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 84 pianistów z 20 krajów.

Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
Hyuk Lee i Hyo Lee
Ich talent i znajomość polskiego zrobiły furorę. Dziś występ braci
TVN24
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też obejrzysz transmisję Konkursu Chopinowskiego

Autorka/Autor: ag

Źródło: TVN24 / PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Konkurs Chopinowski Muzyka
