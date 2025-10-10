Logo TVN Warszawa
Śródmieście

W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też obejrzysz transmisję Konkursu Chopinowskiego

Konkurs Chopinowski, przesłuchania
Trwa Konkurs Chopinowski
Źródło: TVN24
Wszystkie bilety na przesłuchania Konkursu Chopinowskiego w Filharmonii Narodowej zostały już wyprzedane, jednak zainteresowanie wydarzeniem nie słabnie. W Warszawie powstały alternatywne miejsca, w których miłośnicy muzyki mogą wspólnie oglądać transmisje konkursu i dzielić się wrażeniami z innymi melomanami. W stolicy można znaleźć "specjalne strefy Chopina".

Bilety na Konkurs Chopinowski zostały wyprzedane w błyskawicznym tempie, o czym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował w środę. Wprawdzie istnieje możliwość zakupu wejściówek w kasach Filharmonii Narodowej, jednak ich pula jest ograniczona i są one sprzedawane "tylko i wyłącznie, gdy w sali pozostaną dostępne miejsca siedzące". Ponadto są one nienumerowane. Chętnych jest wielu, wejściówek znacznie mniej. Znalezienie się w tłumie fanów muzyki klasycznej i posłuchanie Konkursu Chopinowskiego graniczy z cudem.

Naprzeciw tym, którym nie udało się zdobyć biletu, wychodzą instytucje kultury - szukają sposobów, by sztuka Chopina nie była zarezerwowana tylko dla nielicznych.

Oranżeria w Wilanowie – "Chopin LIVE" w pałacu

Jednym z najbardziej malowniczych punktów, gdzie można śledzić transmisje przesłuchań w konkursie jest Muzeum Pałacu w Wilanowie.

"Czegoś takiego w historii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jeszcze nie było. Od czwartku 9 października zapraszamy na transmisje z przesłuchań uczestników XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Bezpośrednie relacje będzie można śledzić w Oranżerii, znajdującym się na północ od Pałacu budynku powstałym w 1749 roku, a gruntownie przebudowanym w roku 1811" – podało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Transmisje (rano i po południu, a wieczorami w późniejszych terminach) będą dostępne dla odwiedzających w ramach biletu do parku lub — od 18 października — w ramach biletu do Królewskiego Ogrodu Światła.

Harmonogram transmisji:

  • 09-12.10.2025 - sesja poranna: godz. 10-14, sesja popołudniowa: godz. 17-21
  • 14-16.10.2025 - sesja poranna: godz. 10-14, sesja popołudniowa: godz. 17-21
  • 18-20.10.2025 - sesja wieczorna: od godz. 18.

Akcja "Chopin LIVE" to oficjalne wydarzenie towarzyszące XIX Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina.

Koncerty Chopinowskie w Wilanowie
Koncerty Chopinowskie w Wilanowie
Źródło: UM Warszawa

Strefy Melomana - 7 miast, w tym Warszawa

Z okazji XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w siedmiu miastach Polski, w tym w Warszawie, Orlen uruchomił "Strefy Melomana", gdzie na żywo można oglądać transmisje koncertów oraz pokazy filmowe.

"Strefy Melomana" można znaleźć w Warszawie na Placu Defilad, a także w Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Białymstoku oraz w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład Orlenu.

Koszyki grają Chopina

Wilanów to nie jedyne miejsce, gdzie będzie "specjalna strefa Chopina". Od 1 do 22 października także Hala Koszyki stała się miejscem transmisji przesłuchań konkursu, spotkań z artystami i koncertów. "To trzy tygodnie, podczas których klasyka spotyka się z miejską energią, a Warszawa nabiera wyjątkowego rytmu" - czytamy na oficjalnej stronie Hali Koszyki.

W programie zarówno transmisje na żywo z przesłuchań i finałów, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, jak też spontaniczne występy, dyskusje z artystami oraz sety DJ-skie.

Chopin w Barze Studio

Z nietypową propozycją wyszedł Bar Studio, który proponuje wszystkim fanom muzyki klasycznej, słuchanie konkursu... na słuchawkach. "Możecie codziennie przychodzić do baru i oglądać transmisje z koncertów najlepszych pianistów z całego świata. Oglądać, ale przede wszystkim słuchać. Na słuchawkach, żeby było wygodnie, w komforcie i spokoju" - czytamy we wpisie opublikowanym przez lokal na Facebooku. Bar Studio planuje transmitować finały konkursu, które będą mieć miejsce w dniach 18-20 października.

Prom Kultury Saska Kępa

W chopinowskie świętowanie włączają się też warszawskie domy kultury. Równolegle do wydarzeń w mieście, Prom Kultury Saska Kępa wyszedł z nieco inną inicjatywą. "Zapraszamy na cztery recitale uczestników Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Koncerty w PROMIE Kultury Saska Kępa odbędą się 11, 12 , 18 i 19 października" - ogłosił stołeczny ratusz.

Koncerty uczestników odbywać się będą jeszcze w czasie trwania IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który jest najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Polsce i jednym z najważniejszych na świecie. Program recitali łączy utwory obowiązkowe z repertuaru konkursowego z kompozycjami wybranymi samodzielnie przez wykonawców. Recitale odbędą się o godz. 18.00. Bilety są nadal dostępne.

Dom Kultury Kadr

Z podobną propozycją wyszedł także Dom Kultury Kadr zlokalizowany przy Wincentego Rzymowskiego 32 na Mokotowie. "Dom Kultury 'KADR', we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, zaprasza na koncerty uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów Konkursu. Dzięki temu publiczność w Warszawie ma niepowtarzalną szansę usłyszeć ich kunszt i pasję w recitalach poza konkursem" - czytamy na stronie instytucji.

Recitale odbędą się: 8 października (godz. 19.00) oraz 18 października (godz. 17:00 i 19:00). Bilety zostały już jednak wyprzedane.

Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy

W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywny recitale uczestników tegorocznego Konkursu Chopinowskiego odbędą się w dniach 15 i 16 października (godz. 19:00), jednak bilety na stronie instytucji są już niedostępne.

Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnawarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Szlęzak/Archiwum NIFC

