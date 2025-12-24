Sam zdjął blokadę z koła, grozi mu surowa kara

Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze Źródło: TVN24

W poniedziałek, 22 grudnia, po godzinie 15, strażnicy z I Oddziału Terenowego zauważyli jadącą ulicą Sienkiewicza toyotę, którą nieco wcześniej - z powodu nieprawidłowego parkowania przy ulicy Moniuszki - unieruchomili, zakładając blokadę. Tymczasem obserwowali, jak kierowca tego pojazdu poruszał się ulicą Sienkiewicza, a następnie skręcił w Marszałkowską.

Użył wiertarki, blokadę wrzucił do kosza

"Szybko ustalili, że żaden inny patrol blokady nie zdejmował, dlatego pojechali za toyotą. Kierowca z ulicy Marszałkowskiej skręcił w Królewską i zatrzymał się na parkingu. Podeszli do mężczyzny, który przyznał się do samodzielnego demontażu blokady. Wykorzystał do tego wiertarkę, wkładając w to sporo wysiłku, a zniszczone urządzenie wyrzucił do kontenera na śmieci" - opisano w komunikacie stołecznej straży miejskiej.

Mandat za parkowanie, kłopoty kierowcy

Nieprzepisowo auto zaparkowała kobieta korzystająca z niego wcześniej. Została ukarana mandatem.

Mężczyzna, który "uwolnił" auto, zdejmując blokadę, w związku ze zniszczeniem mienia, został przekazany w ręce policji. Grozi mu surowa kara.

Blokada jest własnością straży miejskiej. Jej uszkodzenie lub zabranie jest przestępstwem. Za uszkodzenie mienia lub/i jego przywłaszczenie grozi nawet do pięciu lat więzienia.

