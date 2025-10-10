Weekend z manifestacjami i utrudnieniami

W Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: KSP

W sobotę, 11 października, na placu Zamkowym zaplanowano stacjonarne zgromadzenie organizowane przez PiS. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec nielegalnej migracji i paktu migracyjnego. Od godziny 10 do 17 w okolicy mogą być utrudnienia w ruchu. W zależności od sytuacji, policjanci mogą podjąć decyzję o czasowym zamknięciu dla ruchu wybranych ulic w rejonie Starego Miasta.

W przypadku zamknięcia ulicy Miodowej przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto. W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei "Solidarności" i Targowej.

W weekend Krakowskie Przedmieście jest zamknięte – od Miodowej do Świętokrzyskiej – i staje się pieszo-rowerowym deptakiem.

Niedzielna manifestacja

W niedzielę, 12 października, zgromadzenie publiczne rozpocznie się w Śródmieściu i będzie połączone z przemarszem na Ochotę. To będzie manifestacja propalestyńska. Jej uczestnicy spotkają się o godzinie 13 na rondzie de Gaulle’a. Stamtąd przejdą: Alejami Jerozolimskimi, Chałubińskiego, aleją Niepodległości, Wawelską do Krzywickiego przed Ambasadę Izraela. Policjanci warszawskiej drogówki mogą podjąć decyzje o zamknięciu wskazanych ulic i dróg przyległych do nich na czas przemarszu uczestników zgromadzenia.

Organizatorzy zapowiadają, że zgromadzenie potrwa do godziny 16. W przypadku braku możliwości przejazdu, tramwaje linii: 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 24 i 33 oraz autobusy: 111, 116, 117, 127, 128, 131, 151, 158, 167, 174, 175, 180, 503, 504, 507, 517, 520, 521, 525 pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Apelujemy do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się zgromadzeń o informowanie policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach. Policja

