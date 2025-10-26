Hejt po nominacji na Warszawiankę Roku. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"

Kira Sukhoboichenko z Nagrodą im. Tadeusza Mazowieckiego Źródło: Kira Sukhoboichenko

Kluczowe fakty: Ratusz przypomina, że narodowość nie ma znaczenia w plebiscycie, a liczy się realne zaangażowanie w życie miasta.

- Komentarze pełne uprzedzeń mogą naruszać dobra osobiste lub stanowić przestępstwo - tłumaczy prawnik Dawid Dehnert.

Kira od 10. roku życia działa społecznie, m.in. tworząc Centrum Integracyjno-Adaptacyjne dla młodzieży różnych narodowości.

Historia Warszawy, ale także innych miast, jest pełna postaci, które pochodziły z innych miejsc świata, ale zasłużyły się dla lokalnych społeczności.

Kira Sukhoboichenko, 19-letnia działaczka społeczna, została nominowana w plebiscycie na Warszawiankę Roku. Od lat aktywnie angażuje się w życie warszawskiej młodzieży i nie tylko, jednak część internautów skupiła się nie na jej działaniach, lecz na pochodzeniu. Kira urodziła się w 2006 roku, pochodzi z Krymu w Ukrainie, a od ósmego roku życia mieszka z rodzicami w Warszawie. Choć od lat jest związana z Warszawą i tak stała się celem hejtu.