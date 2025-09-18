Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu

Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Źródło: TVN24
Alkohol nie jest produktem pierwszej potrzeby, który powinien być dostępny w nocy - podkreśla dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska. Jej zdaniem, skala problemów zdrowotnych i społecznych spowodowanych alkoholizmem jest tak duża, że to "ostatni dzwonek, żeby zacząć coś zrobić, a nie biernie się temu przyglądać".

Rada Warszawy zajmie się w czwartek projektami dotyczącymi nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Dotychczas pomysł zaopiniowało negatywnie 14 spośród 18 stołecznych dzielnic, nie zyskał też poparcia dwóch komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dwa projekty na stole
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dwa projekty na stole

Jedna trzecia pacjentów na SOR-ach ma urazy związane z alkoholem

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska wskazała, że nocna dostępność alkoholu sprzyja nadmiernym i spontanicznym zakupom.

- Z badań, które były prowadzone w miastach, gdzie wprowadzono takie ograniczenia, wiemy, że zmniejsza się liczba interwencji policji, straży miejskiej, liczba interwencji pogotowia, wizyt na SOR-ze (...) i to są zmniejszenia między 30 a 60 procent - powiedziała.

Dodała, że obecnie około 30 procent pacjentów na SOR-ach stanowią osoby, które znalazły się tam w wyniku urazów związanych z alkoholem. Jak podkreśliła ekspertka, to utrudnia sprawne udzielenie pomocy tym, którzy znaleźli się na szpitalnym oddziale ratunkowym w wyniku poważnych problemów zdrowotnych.

Jak skutecznie rozwiązać problem alkoholizmu?

Doktor Bukowska zwróciła uwagę, że przywoływana w dyskusjach o nocnej prohibicji edukacja jest ważnym elementem profilaktyki, ale nie jest wystarczająca.

- Nie możemy zaprzestać edukacji, to jest oczywiste, ale równocześnie wiemy, że nie osiągniemy zamierzonego efektu, czyli ograniczenia poziomu konsumpcji, jeżeli nie wprowadzimy określonych działań regulacyjnych - powiedziała.

Wskazała, że mówienie o szkodliwości alkoholu i o kształtowaniu określonych zdrowych nawyków powinno iść w parze z tym, co młodzi ludzie będą widzieć jako działania państwa na rzecz ograniczenia konsumpcji napojów alkoholowych. - Radni mówią o tej edukacji, o profilaktyce, ale przekaz powinien być spójny - zauważyła.

Jak podkreśliła, nadmierne spożycie alkoholu łączy się ze zjawiskiem przemocy domowej i zaniedbywania dzieci. - Mamy w Polsce około miliona dzieci i młodzieży do 18. roku życia, które potrzebują pomocy, wsparcia psychologicznego tylko dlatego, że żyją w rodzinach z problemem alkoholowym - zauważyła.

Dyrektor KCPU dodała, że skuteczne rozwiązanie problemu nadmiernego spożycia alkoholu wymagałoby wprowadzenia "całego pakietu działań", do których zaliczyła ograniczenie dostępności, wprowadzenie zakazu reklamy napojów alkoholowych, wczesną identyfikacją osób zagrożonych problemowym piciem oraz konsekwentne działania prowadzone wobec kierowców, którzy nadużywają napojów alkoholowych. - Te elementy tworzą taką wspólną politykę przeciwalkoholową - powiedziała.

"Za dużo gadulstwa, a nic się nie dzieje"
"Za dużo gadulstwa, a nic się nie dzieje"

TVN24

"Budowanie innego sposobu myślenia o piciu"

Podkreśliła jednak, że "od czegoś trzeba zacząć". - Nie można tak mówić, że to nie zadziała. To też zadziała, bo to jest budowanie innej kultury, innego sposobu myślenia o piciu napojów alkoholowych. To nie jest produkt pierwszej potrzeby, który ma być w nocy dostępny - podkreśliła.

Wskazała, że w miastach, w których obecnie obowiązują ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przed ich wprowadzeniem wielu mieszkańców było przeciwnych takim rozwiązaniom. Ale badania prowadzone po pewnym czasie obowiązywania nowych reguł, pokazały, że wraz z obserwowaniem przez mieszkańców pozytywnych efektów, wskaźnik poparcia dla tego typu ograniczeń wzrósł.

- Nie widzę żadnych kontrargumentów, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić (...) Skala problemów zdrowotnych i społecznych jest tak duża, że to jest po prostu ostatni dzwonek, żeby zacząć coś zrobić, a nie biernie się temu przyglądać - podsumowała.

Dwa projekty uchwał

Zgodnie z decyzją Rady Warszawy dzielnice opiniowały dwa projekty uchwał - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze.

Projekty różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu - Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy w godzinach 23.00-6.00. Projekt prezydencki zakładał też dłuższy okres karencji - 3 miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów itp.

25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
Happening z "małpkami"
Rozdawali "małpki" z wizerunkami radnych. Zostali ukarani
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

