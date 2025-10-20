Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem

Do zdarzenia doszło w Rembertowie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O zdarzeniu napisał do nas na Kontakt24 czytelnik. "Poważny wypadek z udziałem autobusu miejskiego w Warszawie, w Rembertowie. Zderzenie Toyoty Yaris z autobusem. Skrzyżowanie ulic Ignacego Paderewskiego z Magenta" - wskazał.

Wypadek w Rembertowie Źródło: pietasz / Kontakt24

- Doszło do zderzenia autobusu linii numer 152 z toyotą. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala: jedna z samochodu i druga z autobusu. Na miejscu występują utrudnienia - przekazał nam aspirant sztabowy Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Jak dodał, na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków.

Wypadek w Rembertowie Źródło: pietasz / Kontakt24

O utrudnieniach poinformował także Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku ze zdarzeniem drogowym i zablokowanym przejazdem na ul. Ignacego Paderewskiego linie: 153 i 199 zostały skierowane na trasy objazdowe:

l. 153 > obydwa kierunki… – Czwartaków – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera' – …

l. 199 > obydwa kierunki … – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera'" - zaznaczono.