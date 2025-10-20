Logo TVN Warszawa
Rembertów

Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem

Wypadek w Rembertowie
Do zdarzenia doszło w Rembertowie
Źródło: Google Earth
W Rembertowie doszło do zderzenia autobusu miejskiego z autem osobowym. Na miejscu pracowali strażacy. Poszkodowane zostały dwie osoby.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O zdarzeniu napisał do nas na Kontakt24 czytelnik. "Poważny wypadek z udziałem autobusu miejskiego w Warszawie, w Rembertowie. Zderzenie Toyoty Yaris z autobusem. Skrzyżowanie ulic Ignacego Paderewskiego z Magenta" - wskazał.

Wypadek w Rembertowie
Wypadek w Rembertowie
Źródło: pietasz / Kontakt24

- Doszło do zderzenia autobusu linii numer 152 z toyotą. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala: jedna z samochodu i druga z autobusu. Na miejscu występują utrudnienia - przekazał nam aspirant sztabowy Paweł Redzik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Jak dodał, na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków.

Wypadek w Rembertowie
Wypadek w Rembertowie
Źródło: pietasz / Kontakt24

O utrudnieniach poinformował także Zarząd Transportu Miejskiego.

"W związku ze zdarzeniem drogowym i zablokowanym przejazdem na ul. Ignacego Paderewskiego linie: 153 i 199 zostały skierowane na trasy objazdowe:

l. 153 > obydwa kierunki… – Czwartaków – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera' – …

l. 199 > obydwa kierunki … – Żołnierska – Strażacka – Chruściela 'Montera'" - zaznaczono.

Autorka/Autor: katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: pietasz / Kontakt24

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
Wola
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
Śródmieście
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
Śródmieście
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem
Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków
Kierowca auta wjechał w dom w Sokołowie Podlaskim
23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna
59-latek udawał policjanta
Udawał policjanta drogówki. Zatrzymał kierowcę, bo "jechał za szybko"
Korek na S2 po kolizji
Zderzenie kilku aut, korek na obwodnicy Warszawy
Wawer
Wypadek w miejscowości Glinianka
Zderzenie aut na skrzyżowaniu, dwie pasażerki w szpitalu
Zatrzymanie Krzysztofa B.
Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka
Śródmieście
Shiori Kuwahara
Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
TVN24
Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
Piotr Bakalarski
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
Praga Południe
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Praga Południe
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
Kolizja w alei Prymasa Tysiąclecia
Auto na boku. Zderzenie podczas "nieprawidłowej zmiany pasa"
Wola
Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o rozbój
Porwanie 21-latka. Dręczyli go, ostrzelali z pistoletu na kulki
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany jechał z synem. Wpadł przez prędkość
Dachowanie na Wisłostradzie
Auto rosyjskiej ambasady dachowało na Wisłostradzie
Żoliborz
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
Śródmieście
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
Wola
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
TVN24
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
Praga Południe
Odsłonięcie tablicy pamięci Ireny Sendlerowej na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
Ochota
Leoś został zagryziony przez agresywnego psa
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje
Praga Południe
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
Śródmieście
