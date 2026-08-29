Praga Południe Żużel na Narodowym. Jak dojechać na stadion Oprac. Dariusz Gałązka |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Stołeczny ratusz przypomina, że na PGE Narodowy najłatwiej można dojechać metrem linii M2 - do stacji Stadion Narodowy lub pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion.

Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na zawody nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Zastępują je autobusy linii Z-9.

Zamknięte ulice

W sobotę, w godzinach 17-20, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Ograniczenia będą na obszarach wyznaczonych ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ratusz zastrzega, że przed zawodami, policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

- Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście, a Z21 ulicami Zamoyskiego i Marcinkowskiego;

- Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, 146 i 147 Aleją Zieleniecką; a Z21 przez Most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Ograniczenia w ruchu w rejonie stadionu Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Więcej autobusów i tramwajów

Po zakończeniu rywalizacji z okolic stadionu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

- 138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej, - 509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy, - 517 z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch (do przystanków przy zajezdni autobusowej Kleszczowa), - Z-9 z Ronda Wiatraczna w kierunku Placu Starynkiewicza – w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów:

- linii 7 – z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje przejadą obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum; - linii 9 – z przystanku Muzeum Narodowe w stronę pętli P+R Al. Krakowska; - linii 76 – z pętli w Alei Zielenieckiej w kierunku centrum pojadą: Targową, Aleją Solidarności, Marszałkowską do Placu Unii Lubelskiej.

Pociągi metra linii M2 w obu kierunkach będą kursowały częściej.

Zamknięty most

Po zawodach, około godziny 22, policjanci czasowo zamkną Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a oraz Aleję Zieleniecką.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim. Autobusy linii: 146, 147 i Z21 zawrócą na Targowej w stronę Alei Zielenieckiej.

Ruch na Most Poniatowskiego wróci już w poniedziałek, 31 sierpnia.