Mecz Polska-Holandia na Narodowym. W piątek spore utrudnienia

Polska reprezentacja piłki nożnej walczy o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Najbliższy mecz odbędzie się w piątek o godz. 20.45 na Narodowym.

Utrudnienia w ruchu

Natomiast przed spotkaniem, o godzinie 18.30, zostanie ograniczany wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.45 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły autobusów oraz pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek i jednośladów.

"W zależności od sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu również innych ulic. Wówczas autobusy skierowane zostaną na objazdy" - przekazał ZTM.

Na 15 minut przed zakończeniem meczu, czyli około godziny 22.15, zamknięta zostanie aleja Zieleniecka od Targowej do ronda Waszyngtona – przejadą tamtędy tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Po ostatnim gwizdku sędziego, około godziny 22.30, policjanci mogą zamknąć most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

"Zostanie wtedy uruchomiona zastępcza linia Z99. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski. Mostem Łazienkowskim pojadą również autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72" - zaznaczył ZTM.

Inaczej będą kursowały także tramwaje linii: 7, 9, 22, 24.

Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Na kibiców będą czekały także dodatkowe tramwaje linii 9, które pojadą w dwóch pętlach: z Gocławka do przystanku Ratuszowa-Zoo oraz z P+R Al. Krakowska na plac Starynkiewicza.

Z kolei dodatkowe składy linii 26 będą odjeżdżały z alei Zielenieckiej w kierunku Cmentarza Wolskiego.

Pociągi na drugiej linii metra będą kursowały w obu kierunkach częściej niż zwykle.

Kibice pojadą za darmo

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w piątek posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu autobusami, tramwajami, metrem, Szybką Koleją Miejską oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej.

Bezpłatne przejazdy przysługują od godziny 6.00 do soboty, do godziny 1.00. Kibice mogą też nieodpłatnie skorzystać z parkingów Parkuj i Jedź.

Spotkanie piłkarzy Polski i Holandii jest meczem podwyższonego ryzyka.

"Przy meczu podwyższonego ryzyka organizator kieruje większą ilość służb porządkowych, a policja planując zabezpieczenie uwzględnia to, aby skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział w imprezie masowej" - przekazała stołeczna policja.