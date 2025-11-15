Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta

Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
19-latek zatrzymany w związku z groźbami wobec prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: TVN24
Udostępnione w internecie zdjęcie pistoletu z podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod fotografią prezydenta Karola Nawrockiego z synem, zainteresowało Komendę Stołeczną Policji. Jeszcze tego samego dnia KSP poinformowała, że w sprawie zatrzymano 19-latka. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Prokuratura informuje, że konieczne będzie też przesłuchanie prezydenta.

Wpis był odpowiedzią na post profilu "Łączy nas piłka", prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten oryginalny zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z synem na Stadionie Narodowym podczas piątkowego meczu Polska-Holandia.

Użytkownik odpowiedział, udostępniając fotografię, na której widać pistolet trzymany w dłoni. Towarzyszyło jej zdanie: "do zobaczenia Karolku". Wpis został usunięty, ale jego screen bez problemu można znaleźć w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

Sprawą zajeła się policja

W sobotę warszawska policja poinformowała, że zajmuje się tą sprawą. "W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" - przekazała komenda.

Jeszcze tego samego dnia KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali 19-letniego Polaka, mieszkańca powiatu otwockiego na Mazowszu. 

Sprawa dotyczy artykułu 190 Kodeksu karnego. Za opisane czyny grozi do trzech lat więzienia.

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 190. Kodeks karny
Klatka kluczowa-27079
Groźby wobec prezydenta. Rzeczniczka MSWiA o zatrzymanym 19-latku
Źródło: TVN24

Złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z reporterem TVN24 Wojciechem Skrzypkiem przekazała w sobotę, że policja ustaliła sprawcę gróźb karalnych "w ciągu kilku godzin".

19-latek był do tej pory niekarany. W niedzielę odbyły się z nim czynności procesowe. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej informuje, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, a także złożył "bardzo obszerne" wyjaśnienia i wyraził skruchę.

Prezydent będzie przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu. Prokurator Skiba wskazuje też, że formalne zawiadomienie do prokuratury skierowała Służba Ochrony Państwa.

Jak dodaje, na dalszym etapie postępowania konieczne będzie też przesłuchanie - w charakterze pokrzywdzonego - prezydenta Karola Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie.

Prokurator Skiba przekazał również, że podejrzany to 19-letni mężczyzna, polski obywatel, uczeń szkoły zawodowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów

Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów

TVN24
Weta Nawrockiego. Tak wypada na tle swoich poprzedników

Weta Nawrockiego. Tak wypada na tle swoich poprzedników

TVN24

Autorka/Autor: katke, tm/b, akw, ec

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieKarol Nawrocki
Czytaj także:
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
Najnowsze
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
Mokotów
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
Śródmieście
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Wawer
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Śródmieście
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
Śródmieście
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Śródmieście
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Śródmieście
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Bielany
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Śródmieście
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
Śródmieście
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na krajowej "79". Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Śródmieście
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
Śródmieście
Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni
Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim
Ochota
Chciał kupić alkohol po 22
Przed sklepem rzucał rowerem. Strażnikom powiedział dlaczego
Śródmieście
Pędził 131 km/h w obszarze zabudowanym
Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy
Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
Pies ugryzł pasażerkę autobusu miejskiego
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki