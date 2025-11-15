Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta

19-latek zatrzymany w związku z groźbami wobec prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Wpis był odpowiedzią na post profilu "Łączy nas piłka", prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten oryginalny zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z synem na Stadionie Narodowym podczas piątkowego meczu Polska-Holandia.

Użytkownik odpowiedział, udostępniając fotografię, na której widać pistolet trzymany w dłoni. Towarzyszyło jej zdanie: "do zobaczenia Karolku". Wpis został usunięty, ale jego screen bez problemu można znaleźć w mediach społecznościowych.

Sprawą zajeła się policja

W sobotę warszawska policja poinformowała, że zajmuje się tą sprawą. "W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" - przekazała komenda.

Jeszcze tego samego dnia KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali 19-letniego Polaka, mieszkańca powiatu otwockiego na Mazowszu.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.



Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.

To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy artykułu 190 Kodeksu karnego. Za opisane czyny grozi do trzech lat więzienia.

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 190. Kodeks karny

Złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z reporterem TVN24 Wojciechem Skrzypkiem przekazała w sobotę, że policja ustaliła sprawcę gróźb karalnych "w ciągu kilku godzin".

19-latek był do tej pory niekarany. W niedzielę odbyły się z nim czynności procesowe. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej informuje, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, a także złożył "bardzo obszerne" wyjaśnienia i wyraził skruchę .

Prezydent będzie przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego

Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu. Prokurator Skiba wskazuje też, że formalne zawiadomienie do prokuratury skierowała Służba Ochrony Państwa.

Jak dodaje, na dalszym etapie postępowania konieczne będzie też przesłuchanie - w charakterze pokrzywdzonego - prezydenta Karola Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie.

Prokurator Skiba przekazał również, że podejrzany to 19-letni mężczyzna, polski obywatel, uczeń szkoły zawodowej.