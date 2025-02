Zdjęcie ze spektaklu "Puste miejsca" Źródło: Natalia Kabanow / mat. organizatora

Spektakle, koncerty muzyki dawnej, pokazy filmowe oraz spotkania z artystami i ekspertami związanymi z tematyką spektakli. Poznaliśmy program 16. edycji Festiwalu Nowe Epifanie.

"W programie festiwalu spektakle, koncerty muzyki dawnej, pokazy filmowe oraz spotkania z artystami i ekspertami związanymi z tematyką spektakli" - czytamy w informacji prasowej.

16. edycja Festiwalu Nowe Epifanie realizowana jest pod hasłem "A cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?". Rozpocznie się 5 marca i potrwa do 13 kwietnia 2025.

Bezdzietni, duże rodziny, relacje

- Zastanowimy się, czym dla nas – i "bezdzietnych lambadziarzy", i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – są międzypokoleniowe zobowiązania oraz jakie miejsce we współczesnym społeczeństwie zajmuje rodzina – zapowiedziała dyrektorka Festiwalu Nowe Epifanie Katarzyna Lemańska, cytowana w informacji. - Dlatego też rozszerzamy program festiwalu o spektakle dla najmłodszych i bliskich im dorosłych, tworząc po raz pierwszy Rodzinne Nowe Epifanie - wyjaśniła.

Podkreślono, że "rodzina jako wspólnota osób związanych pokrewieństwem ma swoją długą i ważną historię w sztuce Zachodu, dla której jedną z podstaw jest Biblia".

Jak zaznaczono, "w programie festiwalu zawarto różne perspektywy rozumienia międzypokoleniowych różnic i przedefiniowania podejścia do różnych modeli związku, małżeństwa, rodzicielstwa". "Wierzymy bowiem, że sztuka może być inspiracją do budowania satysfakcjonujących relacji ze sobą i swoją duchowością oraz drugim człowiekiem" - napisali organizatorzy.

Kilka lokalizacji, koncerty na leżąco

W tym roku Festiwalu Nowe Epifanie zagości na deskach Teatru Powszechnego, TR Warszawa, Nowego Teatru, w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy", w Mazowieckim Instytucie Kultury, w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz na scenie Potem-o-tem.

W programie znalazły się spektakle: "Ciemności kryją ziemię" (reż. Tomasz Fryzeł), "Puste miejsca" (reż. Lena Frankiewicz), "Nie smućcie się. Ja zawsze będę z Wami" (reż. Wiktoria Rubin), "Polowanie" (reż. Piotr Pacześniak) i premierowo "Kofman. Podwójne wiązanie" (reż. Katarzyna Kalwat). Zaplanowano także pięć spektakli rodzinnych.

W sekcji muzycznej przewidziano cztery koncerty w kręgu muzyki poważnej. Zagrają skrzypaczka Małgorzata Malke, klawesynistka Małgorzata Sarbak, flecistka Bolette Roed i lutnistka Anna Wiktoria Swoboda. Wszystkie występy odbędą się w Mazowieckim Instytucie Kultury. Muzykę można przeżywać tradycyjnie na siedząco albo niestandardowo - leżąc. "Widzowie, którzy wykupią bilet z miejscem leżącym, proszeni są o przyniesienie własnej maty" - czytamy na stronie festiwalu.

W części filmowej widzowie obejrzą następujące pozycje: "Nasienie świętej figi" (reż. Mohammad Rasoulof), "Wizja motyla" (reż. Maksym Nakonechny), "Marcel Muszelka w różowych bucikach" (reż. Dean Fleischer-Camp), "Jak zostałam perliczką" (reż. Rungano Nyoni). Po każdym seansie dyskusje z gośćmi.

Organizatorem festiwalu jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Szczegółowy program>>>

"Kofman. Podwójne wiązanie", próba Źródło: Bartek Warzecha / mat. organizatora