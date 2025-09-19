Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Pelagia skończyła 40 lat. Huczne urodziny w zoo

Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Warszawskie Zoo i urodziny hipopotamicy Pelagii
Źródło: Damian Denel, TVN24
W warszawskim zoo odbyły się huczne urodziny podopiecznej Pelagii, która skończyła właśnie 40 lat. To najstarsza hipopotamica nilowa w Polsce. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny zorganizował wiele atrakcji, w tym pokaz karmienia solenizantki, konkurs z nagrodami czy rozmowy z opiekunami zwierząt.

Piątek, 19 września, był wielkim dniem w warszawskim zoo. Wszystko za sprawą Pelagii - najstarszej hipopotamicy nilowej w Polsce, która świętowała swoje 40. urodziny. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

W programie przewidziano wystawę zdjęć Pelagii, konkurs z nagrodami, gdzie do wygrania była m.in. książka "Idziemy do Zoo. Poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców" oraz przede wszystkim smaczki dla solenizantki z pokazowym jej karmieniem. Podczas imprezy nie obyło się też bez ciekawostek na temat hipopotamów i rozmów z opiekunami.

Przez Wrocław, Paryż i Hanower do Warszawy

Okazuje się, że Pelagia nie zawsze była Pelagią. Pierwsze jej imię to Isaura. Urodziła się w 1985 roku we Wrocławiu. Rok później zawitała do zoo w Paryżu, gdzie Francuzi przechrzcili ją, nadając jej dumnie brzmiące imię Pelagie. Tam hipopotamica spędziła niemal 25 lat. Po długim pobycie w Paryżu Pelagie trafiła w 2010 roku do Hanoweru, a rok później do warszawskiego zoo, gdzie stała się Pelagią.

W stołecznym ogrodzie czekał na nią młodszy kawaler, obecnie 18-letni Hugon.

- Ona ma swoje humory, ma swój pomysł na to, jak tutaj się wchodzi czy wychodzi - którą stroną. My tutaj musimy się do tego dostosować. Mamy swoje specjalne sztuczki, jak ją zachęcić do tego, żeby współpracowała z nami, ale jest to hipopotam, więc nie przeskoczymy niektórych rzeczy - przyznaje w rozmowie z nami Katarzyna Zdulska, opiekunka hipopotamów w warszawskim zoo.

Warszawskie Zoo i urodziny hipopotamicy Pelagii
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Ich krewni to walenie

Hipopotam nilowy to jedyny przedstawiciel rodzaju Hippopotamus, który żyje obecnie. Nazwa gatunku pochodzi z języka starogreckiego i oznacza "konia rzecznego". Hipopotamowate to zwierzęta uznawane za jedyne wśród parzystokopytnych, które prowadzą ziemnowodny tryb życia. Mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

Ich najbliższymi krewnymi wśród innych zwierząt są walenie, czyli wieloryby i morświny, choć wykazują także podobieństwo do m.in. świń i do innych parzystokopytnych. 

Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście
Serwal uciekł z prywatnej posesji
Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem
TVN24
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

