Praga Północ

Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"

Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Irbis śnieżny Pamir skończył roczek
Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/warszawskie zoo
W warszawskim zoo zamieszkała samica lamparta amurskiego o imieniu Auckley. Jest to gatunek jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem. Zwierzę przybyło do stołecznego ogrodu zoologicznego z Wielkiej Brytanii.

Lamparcica przyjechała do warszawskiego zoo z Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii. Po przybyciu spędzała czas w pomieszczeniach wewnętrznych, aby spokojnie dojść do siebie po długiej podróży i oswoić się z nowym otoczeniem oraz opiekunami.

"Od kilku dni Auckley wychodzi na jeden z wybiegów i początkowo była tym wydarzeniem mocno przejęta. Na razie nie zostanie jeszcze przedstawiona Zivonowi. Lamparcica niedawno skończyła 2 lata, więc potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozwój, zanim będzie miała możliwość poznania się z samcem" - przekazała w komunikacie Aleksandra Nowińska z warszawskiego zoo.

Jak podaje przedstawicielka placówki, możliwe, że w przyszłości Auckley dołączy do Zivona – samca, który przyjechał do stołecznego ogrodu zoologicznego w 2023 roku. Zgodnie z zaleceniem koordynatora gatunku, stołeczny ogród uzyskał zgodę na przyjazd samicy oraz – w dalszej perspektywie – rozmnażanie lampartów amurskich.

"Status krytycznie zagrożony wyginięciem"

Lampart amurski jest podgatunkiem lamparta plamistego. Naturalnie występuje na Dalekim Wschodzie – w azjatyckiej części Rosji oraz północno-wschodnich Chinach. Dawniej odnotowywano także występowanie na Półwyspie Koreańskim, jednak obecnie nie jest już tam spotykany. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN posiada status krytycznie zagrożonego wyginięciem. Warszawskie Zoo jest jedynym w Polsce, które utrzymuje ten podgatunek.

Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Źródło: UM Warszawa
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Śródmieście

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

