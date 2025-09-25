Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Stanęła w obronie Ukrainki, został uderzona. Zarzuty dla 38-latka

Warszawa. Zaatakował kobietę w autobusie
Zenobia Żaczek pobita, zatrzymano podejrzanego 38-latka
Źródło: KRP Warszawa VI
38-letni mężczyzna, który w sobotę na warszawskiej Pradze zaatakował kobietę w autobusie usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie między innymi za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej.

"We wtorek, około południa operacyjni zatrzymali 38-latka na terenie Marek, w jego miejscu pracy. Stamtąd mężczyzna trafił do komendy przy ul. Jagiellońskiej 51" - poinformowała w czwartek nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. – "Wczoraj policjanci przedstawili mu zarzuty publicznego znieważenia grupy ludności narodowości ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 51-letniej pasażerki".

Jak wskazała policjantka, mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie prowadzone są dalsze czynności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany

Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany

Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona

Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona

Brutalny atak na aktywistkę w autobusie

Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie linii 190 na Pradze Północ w Warszawie. Zaatakowaną kobietą była Zenobia Żaczek, aktywistka związaną m.in. z Komitetem Obrony Praw Lokatorów. Działaczka lokatorska opisała wszystko w mediach społecznościowych.

Z jej relacji wynika, wszystko zaczęło się od tego, że jeden z pasażerów miał słownie atakować starszą kobietę - Ukrainkę. Inni świadkowie nie zareagowali. "Zaczął mnie więc wyzywać i uderzył" - relacjonowała. Do wpisu dołączyła kilka nagrań. Widzimy na nich napastnika bez koszulki, wulgarnie krzyczącego w stronę autorki wpisu i grożącego jej przemocą fizyczną. Na jednym z filmików widać poszkodowaną z zakrwawionym nosem.

Agresor miał krzyczeć na Ukrainkę już w momencie, gdy kobiety wchodziły do autobusu. "Krzyknął coś o Banderze i kazał im uciekać z Polski i wracać do swojego kraju. Wtedy postanowiłyśmy kazać mu się zamknąć. Potem zaczął krzyczeć, głównie na Żenię, a ja zaczęłam filmować. Zaatakował Żenię i pięć godzin później nadal krwawi z jej nosa" - czytamy we wpisie opublikowanym przez partnerkę Zenobii Żaczek.

Policja dotarła do nagrania z monitoringu

Stołeczni policjanci skontaktowali się z kobietą i przyjęli od niej zeznania. Tego samego dnia kryminalni zabezpieczyli też nagranie z kamery monitoringu umieszczonej w autobusie, którym podróżowała, na jego podstawie ustalili wizerunek agresywnego mężczyzny.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w podwarszawskich Markach. To 38-letni obywatel Polski, mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia

W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia

Ursus
Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

Zabójstwo na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny

Śródmieście

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"
Włochy
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
Praga Północ
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
Ulice
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła
Alicja Glinianowicz
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki