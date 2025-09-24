Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem

Dachowanie na Pradze
Dachowanie na Pradze
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z Okrzei doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, z czego jedno to nieoznakowany radiowóz. Jedna osoba została poszkodowana.

Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazał nam, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło przed godziną 16. - Policjanci jechali na sygnale nieoznakowanym radiowozem i zderzyli się z toyotą, którą podróżowała kobieta. Kierująca trafiła do szpitala, a policjanci zostali przebadani na miejscu. Byli trzeźwi - powiedział nam policjant.

Jak zastrzegł, na miejscu pracują jeszcze policjanci, co może powodować utrudnienia dla kierowców jadących Jagiellońską w kierunku alei "Solidarności".

2w1
Akcja służb po wypadku w alei Niepodległości
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
