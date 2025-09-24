Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem

Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji przekazał nam, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło przed godziną 16. - Policjanci jechali na sygnale nieoznakowanym radiowozem i zderzyli się z toyotą, którą podróżowała kobieta. Kierująca trafiła do szpitala, a policjanci zostali przebadani na miejscu. Byli trzeźwi - powiedział nam policjant.
Jak zastrzegł, na miejscu pracują jeszcze policjanci, co może powodować utrudnienia dla kierowców jadących Jagiellońską w kierunku alei "Solidarności".
