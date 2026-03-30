"Foton" wrócił na Pragę. Odtworzyli zniszczony mural

"Foton" znów na Targowej Źródło: Krzysztof Michalski - Rady dla Pragi

Chodzi o murale, które od początku lat 70. XX wieku widniały na ścianach kamienicy przy ulicy Targowej 15 w Warszawie. Jednym z nich była reklama Warszawskiego Zakładu Fotochemicznego "Foton", a drugim - reklama producenta biżuterii "Jubiler".

Zamalowali odtworzony mural

W 2019 roku murale zostały zamalowane przez agencję reklamową Braughman Group Media. I choć formalnie wydał na to zgodę urząd mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, później sam konserwator prof. Jakub Lewicki dopatrzył się "uchybień po obu stronach postępowania". Wówczas zapadła decyzja, że murale mają wrócić.

Początkowo rozważano odzyskanie go spod warstwy nowej farby. Dokonano nawet pierwszych "odkrywek". Ale ostatecznie zdecydowano się namalować go od nowa, w historycznej formie. "Foton" wrócił w 2020 roku.

- W mural w prawym górnym rogu udało się wkomponować kawałek oryginalnego "Fotonu". Ten symboliczny fragment został odsłonięty w 2023 roku po rozbiórce przybudówki - mówi nam Krzysztof Michalski, dzielnicowy radny i członek stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi.

Historyczny "Foton" i nowy mural w miejscu "Jubilera" "Foton" został odmalowany Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" wrócił na Pragę Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" wrócił na Pragę Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" wrócił na Pragę Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" wrócił na Pragę Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" został odmalowany Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" wrócił na swoje miejsce Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" został odmalowany Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" został odmalowany Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi "Foton" został odmalowany Źródło: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi

Niestety w kolejnych latach odtworzone malowidło było dewastowane przez grafficiarzy, którzy na ścianie zostawiali swoje bohomazy. Mural został ponownie odmalowany, zakonserwowano również jego oryginalną część odsłoniętą w 2023 roku. Na miejscu stanie także tablica informacyjna.

W miejscu "Jubilera" współczesny mural

- W miejscu "Jubilera" powstaje mural współczesny, w który na moją prośbę zostanie wkomponowana litera "U" pochodząca z oryginalnego muralu. Malowidło ma być gotowe jeszcze w tym tygodniu - dodaje.

"Foton" wrócił na Pragę dzięki inicjatywie Good Looking Studio.