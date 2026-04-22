Praga Północ Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie

Samica manula stepowego Jessie wygrała plebiscyt na Zwierzaka Roku Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/Warszawskie zoo

"Wiemy, że dla wielu z Was pies lub inny domowy zwierzak to członek rodziny i najchętniej zabralibyście go wszędzie. Natomiast dla naszych podopiecznych - nawet tych największych i pozornie spokojnych - obecność psa lub innego domowego pupila to sygnał zagrożenia. Może wywołać stres, niepokój, a czasem nawet panikę. A tego chcemy za wszelką cenę unikać" - czytamy w komunikacie warszawskiego ogrodu zoologicznego.

"Wyjątkiem są wyłącznie psy asystujące"

Jak podkreślają pracownicy zoo, to także kwestia bezpieczeństwa samych pupili - nowe zapachy, dźwięki i bliskość dzikich zwierząt mogą być dla nich bardzo trudnym doświadczeniem. "Dlatego zgodnie z regulaminem obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt domowych na teren ZOO. Wyjątkiem są wyłącznie psy asystujące" - napisano w komunikacie.

Niektórzy mimo zakazu próbują wejść do zoo z czworonogami. Dochodziło nawet do sytuacji, gdy zwiedzający próbowali podać sobie pieska przez ogrodzenie lub "przemycali" je na różne sposoby.

"Staramy się wychwytywać każdy taki przypadek i zawsze reagujemy, ale raz jeszcze apelujemy o zdrowy rozsądek i niewprowadzanie psów do naszego Ogrodu" - piszą pracownicy zoo.