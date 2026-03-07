Samochód ciężarowy zerwał sieć trakcyjną. Nie kursują tramwaje Źródło: Klemen Leczkowski, tvnwarszawa.pl

"Uwaga. Samochód ciężarowy zerwał ponad 600 m sieci trakcyjnej na ul. Jagiellońskiej. W związku z tym nie kursują tramwaje od Ronda Starzyńskiego do pętli Żerań FSO" - przekazały w mediach społecznościowych koło południa Tramwaje Warszawskie.

Tramwaje na objazdach

W związku ze zdarzeniem linie 18 i 20 zostały skierowane do pętli Ratuszowa-Zoo. "Mogą występować opóźnienia w kursowaniu tych linii" - wskazał przewoźnik.

Warszawski Transport Publiczny uruchomił zastępczą linię autobusową Żerań FSO-Pl. Hallera. Ponadto na ulicy Jagiellońskiej linia 509 zatrzymuje się na dodatkowych przystankach.

Na miejscu pracują ekipy pogotowia sieciowego. Przerwa w ruchu, według szacunków, potrwa co najmniej do końca dnia. "Przepraszamy za utrudnienia" - dodali pracownicy Tramwajów Warszawskich.

