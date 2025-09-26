Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów

Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji
Źródło: TVN24
Źle to został zakomunikowane - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Rafał Trzaskowski, oceniając decyzję Rady Warszawy o odrzuceniu nocnej prohibicji w stolicy. Mówił też o problemie ze schronami i pustostanami w stolicy.

Rafał Trzaskowski został zapytany, dlaczego nie przyszedł na sesję Rady Warszawy, gdy decydowano o sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach. Czy bał się porażki? - Nie. Najważniejsze jest to, że mamy porozumienie, że wyciągamy wnioski, że będzie ograniczenie sprzedaży alkoholu, najpierw w dwóch dzielnicach - uciekał od odpowiedzi Trzaskowski.

Zamieszanie wokół prohibicji

- Najważniejsze jest to, że jest decyzja, że koleżanki i koledzy wyciągnęli wnioski. Zgodziłem się, żeby to etapować, po to, żeby mieć porozumienie - argumentował prezydent stolicy. Przekonywał, że zakaz dotyczący dwóch dzielnic pozwoli się przygotować do efektywnego wprowadzenia go w całym mieście, co - według ostatnich deklaracji - ma nastąpić w czerwcu 2026 roku.

Padło też pytanie o realne poparcie Trzaskowskiego w radzie miasta, czy rada jest "jego" czy szefa mazowieckich struktur Marcina Kierwińskiego?

- Przez siedem lat jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy, zawsze wypracowywaliśmy kompromis, zawsze mam wsparcie swoich radnych, natomiast zdarza się, że czasami mamy inne stanowisko i po tym wypracowujemy kompromis, od tego jesteśmy. Większość radnych rzeczywiście była przeciwko zakazom, bo nie znosi zakazów, ale udało się podjąć decyzję, że robimy etapowo. Nie wyszło to najlepiej, jeśli chodzi o komunikację, pełna zgoda, ale wyciągamy wnioski, stąd ta decyzja - wyjaśniał Rafał Trzaskowski.

Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją

Klaudia Kamieniarz

Co ze schronami w Warszawie?

Poruszono też problem braku schronów i informacji na ich temat. - Do tego, żebyśmy mogli budować schrony, konieczne są rozporządzenia, zakończenie całego procesu legislacyjnego. Przez wiele lat w tej sprawie nic się nie działo, teraz jesteśmy już na końcu tych prac jeśli chodzi o dokumenty, które są potrzebne – odpowiedział Trzaskowski.

Zapewnił, że urzędnicy przejrzeli "wszystkie miejsca schronienie". - Wiemy, gdzie można się schronić, potrzebujemy przepisów wykonawczych. To się w tej chwili dzieje, w przeciąg najbliższych tygodni, miesięcy zobaczycie państwo decyzje, które przekładają się na plany ewentualnościowe, zabezpieczenie miejsc schronienia i sukcesywne budowanie schronów, na co potrzeba wielu lat - przyznał. Jak dodał, żeby stwierdzić, czy stacja metra lub podziemny parking może pełnić funkcje miejsca schronienia, potrzeba konkretnych rozwiązań prawnych.

Rafał Trzaskowski odniósł się też to problemu licznych pustostanów. - Opracowujemy dokładny program mieszkaniowy, w którym będziemy mieli dodatkowe pieniądze na TBS-y - mieszkania na tańszy wynajem, na mieszkania komunalne i również na remonty pustostanów. Będziemy przyspieszać, przekażemy na ten cel więcej pieniędzy - zadeklarował.

Podkreślił, że polityka mieszkaniowa będzie jednym z jego priorytetów na resztę prezydentury.

Najem krótkoterminowy - jak reagować?

Prezydent stolicy był też pytany o problem mieszkań na krótkoterminowy najem, który występuje w centrach miast atrakcyjnych turystycznie. Warszawy ten problem nie omija.

- Dlatego mamy przepisy Unii Europejskiej i rząd finalizują prace nad ustawą, która to ureguluje - zapowiedział Trzaskowski. - Będziemy mieli regulacje, które ten proces ucywilizują, doprowadzą do tego, że nie można mieszkania wynajmować cały rok w taki sposób, tylko przez określony czas. Żeby nie doprowadzać do wymierania części miasta - podsumował gość piątkowych "Faktów po Faktach".

"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholAlkoholizm
Czytaj także:
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Okolice
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Okolice
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Okolice
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Okolice
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt po śmiertelnym wypadku
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę
Okolice
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Rafał Trzaskowski
Zwrot akcji. Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach. Padła data
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki