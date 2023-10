Dziś na Narodowym mecz z Mołdawią. Sprawdź, jak dojechać i wrócić

Każdy punkt jest na wagę złota, by wywalczyć bezpośredni awans do Euro 2024 Polacy muszą dziś wygrać z Mołdawią, a w listopadzie z Czechami.

Dojazd na mecz - najlepiej metrem

15 października, od godziny 00:00 do godziny 23:59, z Warszawskiego Transportu Publicznego będzie można korzystać bezpłatnie. Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego w granicach 1. strefy biletowej ZTM, a także parkingów Parkuj i Jedź aż do poniedziałku, 16 października, do godziny 1:00.