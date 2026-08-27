Okolice 10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek, 24 sierpnia przed północą na jednej z ulic Żuromina policjanci wydziału prewencji zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem podróżującego ze swoją rodziną.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 37-latkowi prawo jazdy i poinformowali go o dalszych konsekwencjach swojego zachowania. W pojeździe oprócz kierowcy podróżowała żona 37-latka, która posiada prawo jazdy i była trzeźwa. Po zakończonych czynnościach mężczyzna został zwolniony, a samochód z miejsca kontroli odebrał jego właściciel" - informuje st. asp. Tomasz Łopiński z policji w Żurominie.

10 godzin później dyżurny żuromińskiej policji otrzymał zgłoszenie, że trasą Osówka – Zielona całą szerokością drogi jedzie prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący busem z logo jednej z piekarni z powiatu żuromińskiego. Policjanci zauważyli to auto stacji paliw. Za kierownicą siedział zatrzymany wcześniej 37-latek.

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"Mężczyzna wracał do piekarni, skąd wyjechał w nocy, rozwożąc pieczywo do lokalnych sklepów spożywczych. Badanie alkomatem wykazało 2,6 promila alkoholu. Tym razem mężczyzna trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia, a następnie wyjaśnienia sprawy" - dodaje st. asp. Tomasz Łopiński.

W środę, 26 sierpnia, mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał dwa zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do których się przyznał. Decyzją sądu został objęty dozoru policyjnego. Grozi mu do trzech lat więzienia.

W aucie dziecko i pusta butelka po wódce

W sobotę, 22 sierpnia, tuż przed godziną 14, do garwolińskiej komendy wpłynęło alarmujące zgłoszenie o kierowcy, który miał jechać tak, jakby kompletnie nie panował nad pojazdem. W Rębkowie zjechał ze swojego pasa i niemal doprowadził do zderzenia z autem wyjeżdżającym z posesji. Świadek, widząc dalszą niebezpieczną jazdę, powiadomił policję.

"Do zatrzymania doszło w Garwolinie, gdzie policjanci szybko namierzyli wskazaną Skodę. Za kierownicą siedział 49‑latek a na miejscu pasażera 10‑letnie dziecko, które znajdowało się pod jego opieką. Na tylnej kanapie leżała butelka po alkoholu. Badanie kierowcy nie pozostawiło żadnych wątpliwości. Mężczyzna miał w organizmie 3,5 promila alkoholu" - przekazuje kom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy 49-letniego mieszkańca powiatu otwockiego i wszczęli postępowanie w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz narażenia małoletniego na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.