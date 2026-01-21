Zaginiony 12-latek odnaleziony

Policyjny radiowóz zimą Źródło: KWP Radom

"Policjanci warszawskiego Oddziału Prewencji Policji odnaleźli chłopca, który dzisiaj rano wyszedł z domu w miejscowości Koczargi Stare i w międzyczasie nie kontaktował się z rodziną. 12-latek jest cały i zdrowy. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w rozpowszechnianiu naszego apelu o poszukiwaniu dziecka" - podała stołeczna policja.

Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego, przekazała, że chłopiec został odnaleziony o godzinie 18:40. - Mogę potwierdzić, że 12-latek znalazł się cały i zdrowy na terenie Warszawy - dodała.

