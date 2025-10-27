Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą. Droga zablokowana

Do wypadku doszło na moście w Wyszogrodzie (Mazowsze) Źródło: Google Maps

Informację przekazał naszej redakcji młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jak podał, około godziny 7 na moście w Wyszogrodzie w ciągu drogi krajowej numer 50 zderzyły się auto osobowe i samochód ciężarowy.

Zaznaczył, że jest to wypadek śmiertelny. Zginął kierowca pojazdu osobowego.

Wypadek na moście w Wyszogrodzie Źródło: tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracują służby. Droga została zablokowana. Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.

Zginął kierowca auta osobowego Źródło: Policja Mazowsze

Dzisiaj po godzinie 7. wpłynęło zgłoszenie, że na DK50 na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.



W wyniku zderzenia Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego.



Ruch jest zablokowany w obydwu kierunkach.



Na… pic.twitter.com/OTNtg5oyE8 — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 27, 2025 Rozwiń

Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Proponowane objazdy: DK50 - Nowy Kamion - W575 - Śladów - W705 - Sochaczew. DK50 - Nowy Kamion - W575 - Januszew - Arciechów - Iłów. Od strony Wyszogrodu płoccy policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia będą trwały kilka godzin.

Wypadek na moście w Wyszogrodzie Źródło: Policja Mazowsze

