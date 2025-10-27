Śmiertelny wypadek na moście nad Wisłą. Droga zablokowana

Informację przekazał naszej redakcji młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jak podał, około godziny 7 na moście w Wyszogrodzie w ciągu drogi krajowej numer 50 zderzyły się auto osobowe i samochód ciężarowy.
Zaznaczył, że jest to wypadek śmiertelny. Zginął kierowca pojazdu osobowego.
Na miejscu pracują służby. Droga została zablokowana. Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.
Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Proponowane objazdy: DK50 - Nowy Kamion - W575 - Śladów - W705 - Sochaczew. DK50 - Nowy Kamion - W575 - Januszew - Arciechów - Iłów. Od strony Wyszogrodu płoccy policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia będą trwały kilka godzin.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl