Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Wola Łącka, położonej w powiecie płockim.

Zderzył się opel, kierowany przez 50-latkę oraz ford, kierowany przez 62-latkę. Oba samochody są mocno uszkodzone.

Jak podała mazowiecka policja, pięć osób przewieziono do szpitala. Są to obie kierujące, 12-letnie dziecko, które jechało w oplu, oraz dwoje pasażerów forda: 68-letnia kobieta oraz 45-letni mężczyzna.

Były utrudnienia w ruchu. Droga była zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Nowy Duninów oraz Gąbin. Utrudnienia zakończyły się około godziny 11.

