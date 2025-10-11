Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko

Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Źródło: Policja Mazowiecka/X
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Źródło: Policja Mazowiecka/X
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Źródło: Policja Mazowiecka/X
Pod Płockiem na drodze krajowej nr 60 zderzyły się dwa samochody. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym 12-letnie dziecko. Były utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Wola Łącka, położonej w powiecie płockim.

Zderzył się opel, kierowany przez 50-latkę oraz ford, kierowany przez 62-latkę. Oba samochody są mocno uszkodzone.

Jak podała mazowiecka policja, pięć osób przewieziono do szpitala. Są to obie kierujące, 12-letnie dziecko, które jechało w oplu, oraz dwoje pasażerów forda: 68-letnia kobieta oraz 45-letni mężczyzna.

Były utrudnienia w ruchu. Droga była zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Nowy Duninów oraz Gąbin. Utrudnienia zakończyły się około godziny 11.

Przeczytaj także: Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy

WhatsApp Video 2025-10-10 at 09
Zderzenie pięciu pojazdów na wyjeździe z Warszawy
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka/X

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuPolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Wystartował Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Śródmieście
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Okolice
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
Śródmieście
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
Śródmieście
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Okolice
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
Okolice
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Adam Kałduński
Kolejny Polak w Konkursie Chopinowskim. "Pasja zrodziła się we mnie sama"
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
Okolice
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Okolice
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
Okolice
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego
Okolice
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Śródmieście
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański otwarty. Pół tysiąca drzew, pomosty i wiaty piknikowe
Białołęka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
Śródmieście
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
Mokotów
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki