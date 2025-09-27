Logo TVN Warszawa
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR

W sobotę rano w miejscowości Wola Korycka (Mazowieckie) na trasie S17 doszło do wypadku z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia w ruchu.

O wypadku poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiędzy miejscowościami Trojanów i Garwolin na trasie S17 zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku zderzenia poszkodowana została jedna osoba.

- Pojazdem ciężarowym podróżowała jedna osoba, osobowym - dwie. Kierowca osobówki opuścił pojazd o własnych siłach przed naszym przybyciem. Pasażerka była uwięziona wewnątrz pojazdu. Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Kobieta została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji ratunkowej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej - poinformował nas starszy kapitan Piotr Filipek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Jezdnia trasy S17 w kierunku Warszawy jest zablokowana.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Wola Korycka

