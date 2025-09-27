Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR

Wypadek na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka Wypadek na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka Wypadek na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka Wypadek na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka Wypadek na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka

O wypadku poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pomiędzy miejscowościami Trojanów i Garwolin na trasie S17 zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku zderzenia poszkodowana została jedna osoba.

- Pojazdem ciężarowym podróżowała jedna osoba, osobowym - dwie. Kierowca osobówki opuścił pojazd o własnych siłach przed naszym przybyciem. Pasażerka była uwięziona wewnątrz pojazdu. Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych. Kobieta została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji ratunkowej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej - poinformował nas starszy kapitan Piotr Filipek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Jezdnia trasy S17 w kierunku Warszawy jest zablokowana.