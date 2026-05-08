Okolice Ktoś zabił jeża kostką brukową. Policja szuka sprawcy Oprac. Dariusz Gałązka |

Dorota Sumińska: jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawa okrutnego uśmiercenia jeża nagłośnił Robert Maślak, zoolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

"Ktoś zabił cegłą jeża kilka dni temu. W Wiskitkach. Sprawa zgłoszona na Polska Policja w Żyrardowie. Potrzebne jest porządne śledztwo. Nie wierzę, że nie da ustalić oprawcy. Bezkarność ośmiela sprawców" - poinformował w mediach społecznościowych Maślak.

Na zdjęciu zamieszczonym pod postem widać truchło jeża i kawałki wyrwanej kostki brukowej.

Policja szuka sprawcy

Sprawcy szuka policja, która apeluje do świadków zdarzenia.

"Policjanci z Posterunku Policji w Wiskitkach poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Sytuacja miała miejsce w Wiskitkach między ulicami T. Kościuszki a ul. Armii Krajowej. Wszystkie osoby, które mają informację mogące pomóc w ustaleniu tożsamości osoby, która dokonała tego czynu, proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowanie nr tel. 506 905 573" - czytamy w komunikacie policji z Żyrardowa.

Zgodnie z artykułem 35 Ustawy o ochronie zwierząt bezprawne zabicie zwierzęcia to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia lub do pięciu lat w przypadku szczególnego okrucieństwa.