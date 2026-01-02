Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu

Do zdarzenia doszło 1 stycznia w godzinach porannych na terenie Węgrowa. 37-letnia mieszkanka powiatu węgrowskiego, poruszająca się samochodem osobowym, nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu. Uderzyła w tył oznakowanego radiowozu policyjnego i zjechała do rowu.
"Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze od razu wyczuli od kierującej woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia - kobieta miała w organizmie ponad promil alkoholu. Na szczęście, w wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń" - podaje w komunikacie asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.
37-latka straciła już prawo jazdy, a o dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
Autorka/Autor: pop
Źródło: KPP Węgrów/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP Radom