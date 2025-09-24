Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Drobin. Jak podali, do wypadku wyjeżdżali około godziny 14:40.

- Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W samochodach znajdowali się tylko kierowcy. W jednym kobieta, w drugim mężczyzna. Obie te osoby zostały poszkodowane. Kobietę przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a mężczyznę karetką pogotowia - przekazał nam oficer prasowy straży pożarnej w Płocku młodszy kapitan Wojciech Pietrzak. Jak dodał strażak, droga w tym miejscu jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy: na rondzie wyznaczono objazd w Górze oraz w Drobinie.

Na zdjęciach od strażaków widać, że siła uderzenia była bardzo duża. Jeden z samochodów został całkowicie zniszczony.

Wypadek pod Płockiem Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin Wypadek pod Płockiem Źródło: OSP Drobin