Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Drobin. Jak podali, do wypadku wyjeżdżali około godziny 14:40.
- Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W samochodach znajdowali się tylko kierowcy. W jednym kobieta, w drugim mężczyzna. Obie te osoby zostały poszkodowane. Kobietę przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a mężczyznę karetką pogotowia - przekazał nam oficer prasowy straży pożarnej w Płocku młodszy kapitan Wojciech Pietrzak. Jak dodał strażak, droga w tym miejscu jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy: na rondzie wyznaczono objazd w Górze oraz w Drobinie.
Na zdjęciach od strażaków widać, że siła uderzenia była bardzo duża. Jeden z samochodów został całkowicie zniszczony.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Drobin