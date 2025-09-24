Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu. Duże utrudnienia

Zderzenie na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl Zderzenie na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl

Jak poinformowała we wpisie na platformie X WSPRiTS "Meditrans" w Warszawie, po godzinie 10. na trasie S2 w kierunku Poznania na wysokości węzła Konotopa samochód ciężarowy uderzył w naczepę innego tira. "W jednym z pojazdów jest zakleszczona kobieta" - dodano. Na miejscu pracuje straż pożarna, pogotowie ratunkowe, lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po godz. 10.06 na trasie S2 w kierunku Poznania na wysokości węzła Konotopa samochód ciężarowy uderzył w naczepę innego TiRa. W jednym z pojazdów jest zakleszczona kobieta. Na miejscu są 🚑, 🚁 i 🚒. Trwa akcja ratunkowa. Uwaga! Korzystajcie z objazdów, bo ruch jest zablokowany. pic.twitter.com/tY16JyGI2t — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) September 24, 2025 Rozwiń

Jedna osoba w szpitalu

O wypadku dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Zderzyły się dwa tiry. Kierująca jednym z nich uderzyła w tył drugiego, stojącego tira. Została uwolniona z pojazdu przez strażaków. Trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - dowiedział się reporter.

Oficer prasowy straży pożarnej w Pruszkowie asp. Michał Składanowski przekazał, że to ciężarówka – cysterna – wjechała w naczepę drugiej ciężarówki.

– Jedna osoba została poszkodowana, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na miejscu pracuje osiem jednostek straży pożarnej – powiedział strażak.

Utrudnienia w ruchu

Trasa S2 jest zablokowana w kierunku węzła Konotopa. Na drodze tworzy się korek, który ma już ponad trzy kilometry.

Informację o wypadku podała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na S2, odcinek w. Opacz - w. Konotopa. Zderzenie pojazdu ciężarowego z cysterną, jedna osoba ranna. Zablokowana została jezdnia w kierunku Poznania. Utrudnienie powstało około godz. 10:31. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godz." - napisano w komunikacie.

Po godzinie 11.45 GDDKiA poinformowała, że odblokowano lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Poznania.

