Zielone światło w kokpicie. "Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę"

Załoga LPR oślepiona laserem
Tak wygląda oślepianie laserem z perspektywy pilota
Źródło: Poland On Air (www.polandonair.com)
Jedna z załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została oślepiona laserem podczas lotu. LPR przypomina, że to przestępstwo, za które można trafić do więzienia.

O niebezpiecznej sytuacji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało w swoich mediach społecznościowych.

"Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę naszego śmigłowca ratunkowego" - napisało. I wstawiło zdjęcia, na których widać, jak od szyby śmigłowca odbija się intensywnie zielone światło lasera.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomniało, że oślepianie załogi jest przestępstwem i grozi za nie kara pozbawienia wolności. "Ale największą konsekwencją jest narażanie na utratę zdrowia, a nawet życia załogi, pacjenta i osób postronnych" - podkreśliło LPR.

Jak dodało, każdorazowo takie sytuacje są zgłaszane do policji i ABW, a także do prokuratury. "Pamiętajcie - laser to nie zabawka" - podsumowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Źródło: Andrzej Ostrowski/Lotnicze Pogotowia Ratunkowe

"Dostajemy nagle ostre, oślepiające światło"

O tym, że laser może wyrządzić krzywdę pisaliśmy kilka razy na tvn24.pl W 2019 roku w Warszawie ktoś zieloną wiązką światła wycelował w załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i trafił w znajdującego się na pokładzie lekarza. W ten sposób uszkodził ratownikowi siatkówkę.

W 2025 roku w okolicach Nowego Tomyśla ktoś oślepiał laserem pilotów podczas nocnych lotów treningowych. Policjanci zatrzymali wówczas 37-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 87a ust. 1 Prawa Lotniczego, dotyczący umyślnego stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów.

- Latając w nocy, będąc przyzwyczajonym do widzenia nocnego dostajemy nagle takie ostre, oślepiające światło. Potrzebujemy potem kilkunastu a nawet kilkudziesięciu minut, żeby znowu wzrok przyzwyczaić do widzenia nocnego. Taka wiązka lasera może też wzrok uszkodzić - wyjaśniał wówczas Mirosław Wrześniewski, instruktor samolotowy z Politechniki Poznańskiej.

O tym jak niebezpieczne może być takie bezmyślne używanie lasera, co jakiś czas przypomina Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kilka lat temu przeprowadzono nawet kampanię społeczną "Laser to nie zabawka, oślepiając pilota narażasz życie pasażerów". Powstał wtedy spot przestrzegający przed takimi ryzykowanymi zachowaniami.

Magdalena Gruszczyńska
