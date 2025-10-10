Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej

Warte 350 tysięcy porsche zniknęło z ulicy. Po uzyskaniu informacji o kradzieży sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze operacyjni z ”Kobry”, tropiący przestępczość samochodową. Ustalili, że auto może znajdować się na terenie powiatu mławskiego.
Pięć dni po kradzieży policjanci pojechali w okolice Mławy. To tam na jednej posesji w garażu stało ukryte porsche. "Auto poddano oględzinom i zabezpieczono. 47-latek, który jak się okazało, przyjął samochód w celu jego przechowania został zatrzymany" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
"Mężczyźnie na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawiony został zarzut paserstwa" - dodała policjantka.
