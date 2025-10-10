Logo TVN Warszawa
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej

Skradzione na terenie Wawra porsche
Mława
Źródło: Google Earth
Samochód marki Porsche został skradziony na jednej z ulic w warszawskim Wawrze. Policjanci z grupy operacyjnej "Kobra" odnaleźli je po pięciu dniach w powiecie mławskim. W sprawie została zatrzymana jedna osoba.

Warte 350 tysięcy porsche zniknęło z ulicy. Po uzyskaniu informacji o kradzieży sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze operacyjni z ”Kobry”, tropiący przestępczość samochodową. Ustalili, że auto może znajdować się na terenie powiatu mławskiego.

Skradzione na terenie Wawra porsche
Skradzione na terenie Wawra porsche
Źródło: KRP VII

Pięć dni po kradzieży policjanci pojechali w okolice Mławy. To tam na jednej posesji w garażu stało ukryte porsche. "Auto poddano oględzinom i zabezpieczono. 47-latek, który jak się okazało, przyjął samochód w celu jego przechowania został zatrzymany" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

"Mężczyźnie na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawiony został zarzut paserstwa" - dodała policjantka.

Skradzione na terenie Wawra porsche
Skradzione na terenie Wawra porsche
Źródło: KRP VII
