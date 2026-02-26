33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu

Informacja o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 677 w Sulęcinie Włościańskim wpłynęła do służb w środę po godzinie szóstej.
"Policjanci pracujący na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że poza obszarem zabudowanym na zaśnieżonej drodze kierujący BMW 33-latek z powiatu ostrowskiego prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni w wyniku czego zjechał na lewą stronę i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety mężczyzna zginął na miejscu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Komenda wskazała, że okoliczności tragicznego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane.
"Nadal trwa zima, więc warunki atmosferyczne mogą się nagle pogorszyć dlatego apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę dostosowaną do warunków atmosferycznych panujących na jezdni" - zaapelowała policja.
Opracował Dariusz Gałązka/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Ostrów Mazowiecka