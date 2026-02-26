33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informacja o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 677 w Sulęcinie Włościańskim wpłynęła do służb w środę po godzinie szóstej.

"Policjanci pracujący na miejscu wypadku wstępnie ustalili, że poza obszarem zabudowanym na zaśnieżonej drodze kierujący BMW 33-latek z powiatu ostrowskiego prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni w wyniku czego zjechał na lewą stronę i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety mężczyzna zginął na miejscu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wypadek w Sulęcinie Włościańskim Wypadek w Sulęcinie Włościańskim Źródło: OSP KSRG Stary Lubotyń Wypadek w Sulęcinie Włościańskim Źródło: OSP KSRG Stary Lubotyń Wypadek w Sulęcinie Włościańskim Źródło: OSP KSRG Stary Lubotyń Wypadek w Sulęcinie Włościańskim Źródło: Policja Ostrów Mazowiecka

Komenda wskazała, że okoliczności tragicznego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane.

"Nadal trwa zima, więc warunki atmosferyczne mogą się nagle pogorszyć dlatego apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę dostosowaną do warunków atmosferycznych panujących na jezdni" - zaapelowała policja.

Opracował Dariusz Gałązka/b