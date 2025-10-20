23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna

Co zrobić, żeby uniknąć zimą wypadku samochodowego? Źródło: tvn24

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Sokołowie Podlaskim. Jak wstępnie ustalili policjanci, 23-letni kierujący bmw, jadąc ulicą Orzeszkowej i zbliżając się do skrzyżowania z Sadową, stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w budynek mieszkalny.

Samochód w budynku, mieszkanka w szpitalu

W wyniku zdarzenia auto znalazło się częściowo w budynku. "Będąca w budynku 53-latka została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała mł. asp. Aleksandra Siemieniuk z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Jak dodała, badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy.

Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracowały również trzy zastępy straży pożarnej.