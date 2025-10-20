23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Sokołowie Podlaskim. Jak wstępnie ustalili policjanci, 23-letni kierujący bmw, jadąc ulicą Orzeszkowej i zbliżając się do skrzyżowania z Sadową, stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w budynek mieszkalny.
Samochód w budynku, mieszkanka w szpitalu
W wyniku zdarzenia auto znalazło się częściowo w budynku. "Będąca w budynku 53-latka została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała mł. asp. Aleksandra Siemieniuk z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Jak dodała, badanie alkomatem wykazało, że kierujący był trzeźwy.
Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracowały również trzy zastępy straży pożarnej.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl