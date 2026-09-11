Okolice Dron, pies służbowy, policjanci i strażacy. Zaginionego znaleźli na polu kukurydzy Oprac. Katarzyna Kędra |

"Nie odpuszczaj, jeśli kochasz". Seniorzy podzielili się swoimi najcenniejszymi radami (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja

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W sobotę około godz. 18.40, 73-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd idzie. Ze względu na jego stan zdrowia zachodziła obawa, że może potrzebować natychmiastowej pomocy.

Akcja poszukiwawcza

"Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci szybko rozpoczęli poszukiwania. W porozumieniu z dyżurnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, do akcji skierowano również okoliczne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach brali udział także operator drona oraz przewodnik z psem służbowym z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie" - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim młodszy aspirant Aneta Szurowska.

Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem zaginionego. "73-latek znajdował się w polu kukurydzy, gdzie leżał i nie był w stanie samodzielnie się podnieść. Policjanci wynieśli mężczyznę z pola do drogi, a następnie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego" - poinformowała policjantka.