Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-letni kierowca bez prawa jazdy

W środę, 12 listopada, około 23.30 do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że w Szymanowie doszło do wypadku drogowego.
"Policjanci wstępnie ustalili, że 17-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, który nie posiada uprawnień do kierowania, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Oprócz niego autem podróżowało jeszcze trzech 16-latków. 17-latek miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Pozostali uczestnicy zdarzenia również byli nietrzeźwi" - informuje st. asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.
Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali, gdzie udzielono im pomocy medycznej.
Poważne konsekwencje dla 17-latka
Policjanci wykonywali na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia, a także to w jaki sposób 17-latek wszedł w posiadanie pojazdu oraz skąd nastolatkowie wzięli alkohol.
"Przypominamy, że osoba, która ukończyła 17 lat w polskim systemie prawnym odpowiada jak osoba dorosła" - dodaje st. asp. Agnieszka Dzik
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl