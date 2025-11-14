Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-letni kierowca bez prawa jazdy

80 procent młodych ma za sobą inicjację alkoholową Źródło: TVN24

W środę, 12 listopada, około 23.30 do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że w Szymanowie doszło do wypadku drogowego.

"Policjanci wstępnie ustalili, że 17-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, który nie posiada uprawnień do kierowania, na łuku drogi stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Oprócz niego autem podróżowało jeszcze trzech 16-latków. 17-latek miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Pozostali uczestnicy zdarzenia również byli nietrzeźwi" - informuje st. asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

Poważne konsekwencje dla 17-latka

Policjanci wykonywali na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia, a także to w jaki sposób 17-latek wszedł w posiadanie pojazdu oraz skąd nastolatkowie wzięli alkohol.

"Przypominamy, że osoba, która ukończyła 17 lat w polskim systemie prawnym odpowiada jak osoba dorosła" - dodaje st. asp. Agnieszka Dzik

