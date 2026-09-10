Podpalił budynek w centrum miasta
W poniedziałek, 7 września, po godzinie 3 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru pustostanu przy ul. Jaśka Pilika. Policjanci zabezpieczyli teren podczas trwania akcji gaśniczej prowadzonej przez strażaków. Nie było osób poszkodowanych.
Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie
Wstępne ustalenia wskazywały, że przyczyną pożaru mogło być celowe podpalenie. Policjanci wytypowali osobą mogącą mieć z tym związek. To 31-letni mieszkaniec Sierpca. Mężczyzna został zatrzymany.
"Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa polegającego na uszkodzeniu mienia w postaci podpalenia pustostanu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat" - podał st. asp. Przemysław Bukowski z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Motywy jego działania nie są znane.