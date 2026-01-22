Logo TVN Warszawa
Okolice

Zignorowała znak "stop", zderzyła się z pociągiem towarowym

Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Siedlcach (Mazowieckie) kierująca autem osobowym zderzyła się z pociągiem towarowym, jadącym w kierunku Sokołowa Podlaskiego. Samochód uderzył w bok lokomotywy. Kobieta trafiła do szpitala.

Informację o zdarzeniu Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu podała w środę po godzinie 22. Doszło do niego przy ulicy Piaskowej.

Wjechała na przejazd

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia mieszkanka Siedlec, kierująca pojazdem osobowym, prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku STOP oraz znaku A-10 (tzw. krzyż św. Andrzeja), ostrzegających o przejeździe kolejowym bez zapór i wyznaczających miejsce obowiązkowego zatrzymania. Kobieta wjechała na przejazd, gdzie doszło do zderzenia z bokiem lokomotywy" - wskazała policja.

Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Źródło: KMP w Siedlcach

Jak dodano, zarówno kierująca, jak i maszynista byli trzeźwi. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Droga w rejonie zdarzenia była zablokowana. Na miejscu pracowali policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe.

Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Źródło: KMP w Siedlcach
Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Siedlcach

