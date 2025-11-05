Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Okradł jubilera, uciekł autostopem

Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Do zuchwałej kradzieży doszło na początku października w Siedlcach (Mazowieckie). Mężczyzna wykorzystał nieuwagę obsługi sklepu jubilerskiej i ukradł biżuterię o łącznej wartości 90 tysięcy złotych. Z miejsca zdarzenia oddalił się wsiadając do przypadkowego samochodu. 44-latek został zatrzymany na terenie Warszawy.

Do zdarzenia doszło 2 października w jednym ze sklepów jubilerskich w Siedlcach. Nieznany wówczas mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi obsługi i dokonał kradzieży dwóch paletek z biżuterią. Było to łącznie 60 pierścionków o wartości około 90 tysięcy złotych.

"W trakcie ucieczki porzucił część rzeczy, m.in. kurtkę z kapturem, ciemną bluzę oraz puste paletki po biżuterii. Następnie wsiadł jako pasażer do przypadkowo jadącego samochodu marki Toyota, z którego wysiadł przy ulicy Bema i oddalił się w nieznanym kierunku" - relacjonuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pomógł monitoring

Dzięki analizie zapisów z monitoringu policjanci ustalili, kto był sprawcą. "Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, wcześniej karany za podobne przestępstwa. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mężczyzna został zatrzymany na terenie Warszawy. Usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za którą zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podała komisarz Radomyska.

44-latek jest recydywistą. W ciągu ostatnich pięciu lat odbywał już karę co najmniej pół roku więzienia za podobne przestępstwo. Sąd na wniosek prokuratora i policji umieścił podejrzanego w areszcie.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPolicjaSiedlce
Czytaj także:
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
Okolice
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
Śródmieście
Radosław Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
Śródmieście
Ptaki wpadają w pułapki lepowe
Dla ptaków to śmiertelna pułapka. Pracownicy zoo apelują
Praga Północ
Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Śródmieście
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
Praga Północ
Strażnicy miejscy zatrzymali nożownika
Groził przechodniom nożem. Został obezwładniony
Śródmieście
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Śródmieście
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Okolice
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
Śródmieście
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
Śródmieście
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
Okolice
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
Okolice
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
Śródmieście
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
Wilanów
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
Wola
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
Policja zatrzymała sześć osób
Przeszukali cztery miejsca, zatrzymali sześć osób
Bemowo
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta
Okolice
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
Praga Południe
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
Włochy
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Okolice
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Okolice
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Dariusz Gałązka
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki