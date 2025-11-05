Okradł jubilera, uciekł autostopem

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 2 października w jednym ze sklepów jubilerskich w Siedlcach. Nieznany wówczas mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi obsługi i dokonał kradzieży dwóch paletek z biżuterią. Było to łącznie 60 pierścionków o wartości około 90 tysięcy złotych.

"W trakcie ucieczki porzucił część rzeczy, m.in. kurtkę z kapturem, ciemną bluzę oraz puste paletki po biżuterii. Następnie wsiadł jako pasażer do przypadkowo jadącego samochodu marki Toyota, z którego wysiadł przy ulicy Bema i oddalił się w nieznanym kierunku" - relacjonuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pomógł monitoring

Dzięki analizie zapisów z monitoringu policjanci ustalili, kto był sprawcą. "Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, wcześniej karany za podobne przestępstwa. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mężczyzna został zatrzymany na terenie Warszawy. Usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za którą zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności" - podała komisarz Radomyska.

44-latek jest recydywistą. W ciągu ostatnich pięciu lat odbywał już karę co najmniej pół roku więzienia za podobne przestępstwo. Sąd na wniosek prokuratora i policji umieścił podejrzanego w areszcie.