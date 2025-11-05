Wyłowiono ciało kobiety (zdj. ilustracyjne) Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak dowiedział się nasz reporter, przy molo w Serocku zauważono ciało zanurzone w wodzie.

O szczegóły zapytaliśmy policję. Policjanci otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 13.

- Z Narwi wyłowiono ciało kobiety. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora - poinformowała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Przeczytaj także: Nocny pożar w Grodzisku Mazowieckim. Spłonął duży supermarket

W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl