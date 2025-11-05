Jak dowiedział się nasz reporter, przy molo w Serocku zauważono ciało zanurzone w wodzie.
O szczegóły zapytaliśmy policję. Policjanci otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 13.
- Z Narwi wyłowiono ciało kobiety. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora - poinformowała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl