Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja

Akcja służb w Ładzyniu Źródło: Grupa Medyczna OSP Ładzyń

Służby otrzymały zgłoszenie przed 6 rano. Z jego treści wynikało, że samochód wjechał do rowu i jedna osoba jest poszkodowana. Na miejscu ratownicy rozpoczęli reanimację nieprzytomnego kierowcy. - Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych - poinformowali ratownicy z Grupy Medycznej OSP Ładzyń.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 50-letni mężczyzna, prowadząc samochód, stracił przytomność i zjechał z drogi.

