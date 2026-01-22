Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja

Służby otrzymały zgłoszenie przed 6 rano. Z jego treści wynikało, że samochód wjechał do rowu i jedna osoba jest poszkodowana. Na miejscu ratownicy rozpoczęli reanimację nieprzytomnego kierowcy. - Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych - poinformowali ratownicy z Grupy Medycznej OSP Ładzyń.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 50-letni mężczyzna, prowadząc samochód, stracił przytomność i zjechał z drogi.
