W środę po południu straż pożarna interweniowała w Radzyminie przy ulicy Rycerskiej. Na miejsce skierowano cztery zastępy, a także grupę ratownictwa technicznego i poszukiwawczo-ratowniczą.

- Doszło do zawalenia się nadproża i szalunku na budowanym obiekcie. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Przytomne zostały przekazane pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego - poinformował nas mł. kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.

Jak doprecyzował rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kroć, wypadek wydarzył się na budowie stacji uzdatniania wody. Zawalił się strop. - Tam oprócz stropu prawdopodobnie uległy przewóceniu rusztowania - dodał.

"Zsunęła się jedna z belek stropowych"

Oświadczenie wydał Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina. "Dziś przed godziną 16:00 miał miejsce wypadek na terenie budowy nowej stacji uzdatniania wody w Radzyminie. Podczas wykonywania prac przygotowawczych do wykonania stropu nad budynkiem technicznym zsunęła się jedna z belek stropowych" - napisał Chaciński w poście w mediach społecznościowych.

Podał również, że poszkodowani to pracownicy wykonawcy inwestycji, zostali przetransportowani do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu. "Ustaleniem przyczyn wypadku zajmą się odpowiednie organy" - podsumował burmistrz Chaciński.

